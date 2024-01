ÖBB Rail Tours präsentiert Ganzjahres-Katalog 2024

ÖBB Rail Tours, Österreichs Spezialist für Städtereisen mit der Bahn, hat die spannendsten Bahnreise Inspirationen in einem neuen Katalog zusammengestellt. Darin enthalten: Angebote für jede Jahreszeit um die schönsten Städte Europas bequem, staufrei und umweltfreundlich zu entdecken - und das zu günstigen, tagesaktuellen Paketpreisen. Darüber hinaus ist pro Stadt ein Hotelangebot mit ab-Preisen dargestellt. Weitere Hotelangebote sind im Buchungstool „MyRailTour“ auf der Website railtours.oebb.at zu finden.

Im Nightjet ans Ziel

Ganz besonders ans Herz legen möchte ÖBB Rail Tours KundInnen die ÖBB Nightjet-Flotte: damit geht es über Nacht in alle Himmelsrichtungen - damit ersparen sich Reisende eine Hotelübernachtung und können ihren Kurzurlaub sofort starten. Nightjet-Angebote gibt es für Amsterdam, Venedig, Rom, Mailand, Genua/La Spezia, Zürich, Berlin, Hamburg, Brüssel, Paris sowie Straßburg. Nach Hamburg geht es dabei übrigens seit 10. Dezember mit brandneuen Nightjets in modernem Design die mehr Privatsphäre und höherer Komfort bieten

Darüber hinaus sind Europas Städte mit dem Nightjet auch einfach zu kombinieren: So sind beispielsweise von Paris die beiden Städte London und Barcelona nur mehr einen Katzensprung entfernt. Auch dafür bietet ÖBB Rail Tours für 2024 wieder attraktive Packages an.

Opern- und Musical-Highlights

Opern-Begeisterte finden im aktuellen Katalog „Bahnreise Inspirationen 2024“ auch wieder Opern-Packages - so steht beispielsweise ein Angebot für Aufführungen in der Arena di Verona zur Buchung bereit. Und auch die Vereinigten Bühnen Wien sind wieder mit Musical-Angeboten dabei. So bietet ÖBB Rail Tours 2024 Packages zu den Musicals „Rock me Amadeus“ im Ronacher und ab März zu „Das Phantom der Oper“ im Raimund Theater an.

Auch für die Städte Hamburg (Die Eiskönigin, König der Löwen) und Stuttgart (Tina) sind Musical-Packages im Repertoire.

Sonderzug nach Krakau mit exklusivem Konzert

Ein besonders Highlight wird Reisenden von 23. bis 28. Oktober 2024 geboten: eine 6-tägigen Reise nach Polen inkl. deutschsprachiger Reiseleitung ab/bis Wien. Per Sonderzug geht es in historischen Salonwägen ab/bis Wien nach Krakau. Als Glanzlicht der Reise steht ein exklusives Konzert in einem unterirdischen Saal des Salzbergwerks Wieliczka am Programm. Weitere Programmpunkte sind geführte Stadtrundgänge in der Altstadt sowie durch das jüdische Viertel.

Weitere Information unter: railtours.oebb.at (red)