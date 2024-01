Als einer der bekanntesten deutschen Fitness- und Dancetrainer bringen Detlef D! Soost und die Yoga-Lehrerin und Fitness-Expertin, Kate Hall, den Sport mit an Bord. Auf der achttägigen Reise bietet das Duo auf der Vasco da Gama eine vielseitige Mischung an Bewegungsangeboten für Körper und Geist: von Yoga, Qi Gong und Pilates mit Kate bis hin zu Tanz und Kardio mit Detlef. Im Vordergrund steht für die beiden Sportenthusiasten immer die Freude an Bewegung und das Gemeinschaftsgefühl. Die Teilnahme an den Kursen erfolgt selbstverständlich auf freiwilliger Basis und ganz getreu dem Motto „Alles kann, nichts muss!“.

Zusätzlich zu den Fitnesskursen geben die beiden Motivations-Coaches Detlef und Kate bei einem Impulsvortrag inspirierende Denkanstöße, wie sich eine positive Grundeinstellung auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität auswirkt. Anschließend haben die Reisenden die Möglichkeit, die beiden Stars bei einer Frage- und Autogrammstunde aus nächster Nähe kennenzulernen.

Route der sportlichen Reise

Die sportliche Reise beginnt in Valletta und führt dann am nächsten Tag nach Syrakus auf Sizilien. Tags darauf überquert die Vasco da Gama das Ionische Meer und legt im griechischen Korfu an. Am nächsten Tag bietet sich den Reisenden Gelegenheit Kalamata zu erkunden. Die nächsten griechischen Ziele sind dann Heraklion auf Kreta und am siebten Tag steht Mykonos am Programm.

Zum Abschluss können die Passagiere der Vasco da Gama dann das Highlight Griechenlands erkunden: die Akropolis. Das beeindruckende Bauwerk, welches herrschaftlich über der Stadt Athen thront, ist nicht ohne Grund das gesamte Jahr über ein Besuchermagnet und bildet somit einen würdigen Abschluss dieser Reise. (red)