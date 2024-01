Hurtigruten mit neuem DACH-Sales Director

Hulvershorn leitet seit Jahresanfang den Agenturvertrieb der original Postschiffe sowie der Nordkap- und der Spitzbergen-Linie. Der erfahrene Vertriebsexperte bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in der Tourismusbranche mit. Sein Fokus bei Hurtigruten liegt auf der Key Account Betreuung und dem weiteren Ausbau des Gruppengeschäfts.

„Wir freuen uns, Jens Hulvershorn, einen in der Branche bekannten und bestens vernetzten Vertriebsexperten, in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine Ernennung ist ein deutliches Zeichen für unser kontinuierliches Engagement in der Zusammenarbeit mit Reisebüros“, sagt Heiko Jensen, Vice President Sales und Marketing von Hurtigruten DACH.

In seiner neuen Rolle werde Hulvershorn das etablierte Vertriebsteam leiten, sich um die Betreuung von Key Accounts kümmern und insbesondere das Wachstum im Gruppengeschäft vorantreiben. Er sieht gute Voraussetzungen für seine Arbeit: „Hurtigruten ist eine Weltmarke, die in Deutschland laut Reiseanalyse in Bekanntheit und Buchungsbereitschaft auf Platz drei im Kreuzfahrt-Segment liegt. Eine Seereise entlang der norwegischen Küste ist für viele, auch jüngere Gäste, eine echte Traumreise. Durch eine massive Werbekampagne in TV und Radio inspirieren wir die Interessenten, ihren Traum jetzt wahr werden zu lassen und führen unseren Reisebüro-Partnern auf diesem Weg hoch lukrative und loyale Kunden zu.“ (red)