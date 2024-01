Verkehrsbüro: Neue Leitung für Marketing und Kommunikation

Djeiran Malek-Hofmann (42) ist im Verkehrsbüro die neue Leiterin der Konzernfunktionen Marketing und Kommunikation. Malek-Hofmann übernimmt diese Position mit 1. Jänner 2024 und berichtet direkt an Birgit Wallner, die ebenso zum 1. Jänner 2024 die gesamten Vorstandsagenden von Helga Freund übernommen hat.

Malek-Hofmann soll künftig die integrierten Marketing- und Kommunikationskonzepte für die Konzernbereiche Hospitality (mit den Marken Austria Trend Hotels, BASSENA sowie Camping, Palais Events und Café Central) und Travel (vor allem mit den Marken Ruefa, Eurotours sowie JUST AWAY) sowie die Ausrichtung der Marke Verkehrsbüro weiter vorantreiben, heißt es in der Aussendung des Verkehrsbüros

Ausgezeichneter Kommunikationsprofi

„Die Tourismusbranche bietet ein starkes Wachstumspotenzial und verändert sich zugleich so dynamisch wie nie zuvor. Mit Djeiran Malek-Hofmann haben wir eine passionierte Marketing- und Kommunikationsstrategin gewonnen, die mit ihrer Expertise und Innovationskraft unseren Markenauftritt und die Kommunikation flexibel an die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Gäste und Kund:innen anpassen wird“, erklärt Verkehrsbüro Vorständin Birgit Wallner.

Djeiran Malek-Hofmann leitete zuvor als Prokuristin die Bereiche Kommunikation & Marketing sowie Customer Services im MuseumsQuartier Wien. Die gebürtige Wienerin mit persischen Wurzeln war wegweisend für die strategische Konzeption und Positionierung des MuseumsQuartiers als führendes Kunst- und Kulturareal verantwortlich. Zuletzt gestaltete sie maßgeblich die Nachhaltigkeitsstrategie und die grüne Transformation unter dem Leitmotiv “MQ goes green” mit und gilt als Expertin für Zukunftsthemen. Zudem gewann sie den Österreichischen PR-Staatspreis für die Markteinführung der MQ Libelle.

„Reisen, Hospitality und Inspiration durch kulturelle Vielfalt sind Herzensthemen für mich. Ich freue mich darauf, meine Expertise und Managementerfahrung in der Tourismusbranche bei Österreichs führender Tourismusgruppe einzubringen. Zusammen mit meinen Teams möchte ich die Markenstärke und das Potenzial des Verkehrsbürso nachhaltig weiterentwickeln und die Bandbreite unserer einzigartigen touristischen Angebote und Services prägnant an alle KundInnen und Gäste kommunizieren“, so Malek-Hofmann.