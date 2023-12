Yosemite National Park: Neues Reservierungssystem ab 2024

Damit der Besuch des Parks 2024 reibungslos abläuft, sollten sich TouristInnen vorab mit den folgenden Informationen vertraut machen. Alle Informationen sind auch auf der Website für Yosemite Mariposa County HIER verfügbar.

Q&A zum neuen Reservierungssystem

Wann wird eine Reservierung erforderlich sein? An den folgenden Tagen im Jahr 2024 ist eine Fahrzeugreservierung erforderlich:

13. April bis 30. Juni: An Wochenenden (Samstag und Sonntag) und Feiertagen von 5 Uhr bis 16 Uhr.

1. Juli bis 16. August: Sieben Tage die Woche von 5 bis 16 Uhr.

17. August bis 27. Oktober: An Wochenenden (Samstag und Sonntag) und an Feiertagen montags von 5 bis 16 Uhr.

Welche Arten von zeitlich begrenzten Fahrzeugreservierungen für Spitzenzeiten sind möglich? Es wird zwei verschiedene Arten von Reservierungen geben:

Ganztägig: Reservierung um den Park jederzeit mit einem Fahrzeug zu befahren

Nachmittags: Reservierung für die Einfahrt in den Yosemite nach 12 Uhr mittags

Wie kann ich eine Reservierung vornehmen? Die erste Welle von Fahrzeugreservierungen für temporäre Spitzenzeiten wird am 5. Jänner 2024 um 8.00 Uhr PST HIER auf "Recreation.gov" verfügbar sein. Zusätzliche Reservierungen für den ganzen Tag und den Nachmittag werden eine Woche vor dem geplanten Besuch verfügbar gemacht. Das bedeutet: Wenn beispielsweise für einen Besuch im Yosemite am 17. Juli bei der ersten Welle Anfang Jänner keine Reservierung im Voraus vorgenommen werden kann, dass die verbleibenden Reservierung dann ab 10. Juli um 8 Uhr PST auf Recreation.gov verfügbar sind.

Wie lange ist meine Reservierung gültig? Reservierungen gewähren einem Fahrzeug Zugang zum Park für drei aufeinanderfolgende Tage ab dem ersten Tag, an dem eine Reservierung gültig ist. Wenn ein Benutzer zum Beispiel eine Reservierung für eine Ankunft am Freitag vornimmt, die von Freitag bis Sonntag gültig ist, kann er keine zweite Reservierung für eine Ankunft am Freitag, Samstag oder Sonntag vornehmen. Der Reservierungsinhaber muss sich im ankommenden Fahrzeug befinden und an der Eingangsstation einen Lichtbildausweis vorlegen.

Wer muss eine Reservierung für den Eintritt in den Yosemite-Nationalpark vornehmen? Jeder, der während der oben genannten Daten in einer Unterkunft außerhalb des YosemiteNationalparks übernachtet und den Park nicht vor 5 Uhr morgens oder nach 16 Uhr betreten kann sowie alle Personen, die den Yosemite an den oben genannten Tagen als TagesbesucherIn besuchen und den Park nicht vor 5 Uhr morgens oder nach 16 Uhr betreten können.

Wer muss keine Reservierung vornehmen, um den Yosemite-Nationalpark zu betreten? Jeder, der in einer Unterkunft oder auf einem Campingplatz im Yosemite-Nationalpark übernachtet, z. B. im Yosemite Valley, in Wawona, Tuolumne Meadows oder Foresta. Alle Personen, die den Park vor 5 Uhr morgens oder nach 16 Uhr nachmittags befahren wollen sind von der Reservierungspflicht befreit sowie jeder, der eine Wildnis- oder Half DomeErlaubnis hat. Weiterhin sind alle Personen, die den Park im Rahmen einer Tour betreten, z. B. mit Yosemite 360 Tours, Incredible Adventures oder Discover Yosemite Tours ausgenommen, wie auch alle Besucher, die den Park mit YARTS, dem Yosemite Area Regional Transportation System, betreten.

Was ist, wenn für den geplanten Termine keine Reservierung verfügbar ist? BesucherInnen können den Yosemite-Nationalpark dann trotzdem betreten - denn Reservierungen sind nur von 5 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags pro Tag erforderlich. Wenn sie den Park vor 5 Uhr morgens betreten, haben sie den ganzen Tag über Zutritt. Zusätzlich können Sie den Park auch mit YARTS, dem Yosemite Area Regional Transportation System, sowie mit einer organisierten Tour eines Unternehmens wie Yosemite 360 Tours oder Incredible Adventures betreten. (red)