MSC Cruises stellt Routen-Highlights in den hohen Norden vor

Zu den Highlight-Routen die ab verschiedenen Häfen in Deutschland unternommen werden können zählen beispielsweise die Kreuzfahrt nach Grönland und Island oder durch die Fjorde Norwegens, eine Tour zur Mitternachtssonne nach Spitzbergen oder auch die Rundreise um Irland und Schottland.

Außerdem gibt es zur sogenannten Wave-Saison, der Hauptbuchungszeit für Kreuzfahrten von Dezember bis Ende Februar, bis zu 30% Rabatt. Für die An- und Abreise kann neben der Bahn auch ein Fly&Cruise-Paket ab/bis Wien nach Hamburg mit gebucht werden.

Mit der MSC Poesia bis zum Eismeer

Im Sommer 2024 geht die MSC Poesia ab/bis Warnemünde auf große Reise nach Grönland. Erster Halt auf der 21-Nächte-Kreuzfahrt sind Akureyri und Isafjordur im Norden von Island. Neben den beeindruckende Vulkanlandschaft mit ihren hohen Bergen, Wasserfällen, Felsformationen und Seen können sich Gäste hier auch auf Sichtungen von Zwerg-, Buckel-, Finn- und Blauwale und Delfine freuen.

Weiter geht es durch die beeindruckende Prins Christian Sund Passage an der Südspitze Grönlands. Nach einem Besuch von Nuuk ist das nördlichste Ziel der Reise dann Ilulissat. Auf dem Rückweg nach Warnemünde macht das Schiff in Qaqortoq an der Südküste Grönlands Halt. Der Ort liegt an einem Fjord inmitten der Tundra der Südküste und lädt zu einem letzten Abstecher in die raue Natur der Insel ein. In Islands Hauptstadt Reykjavik liegt die MSC Poesia zwei Tage vor Anker. Nach einem Zwischenstopp auf den Orkneys legt das Schiff noch in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen an, bevor es zurück nach Warnemünde geht.

Preisbeispiel: Die dreiwöchige Reise mit der MSC Poesia, die am 30 Juni startet, ist ab 3.071 EUR p.P. inklusive Vollpension und Hotelservice Gebühr erhältlich.

MSC Preziosa: Irland, Schottland & Großbritannien

Von der Hansestadt geht an Bord der MSC Preziosa ab 8. September 2024 erstmal nach Cork an der Südspitze Irlands. Nächster Halt ist dann der Hafen Dún Laoghaire bei Dublin. Die irische Hauptstadt erwartet ihre Besucher mit charmanten Vierteln und zahlreichen Sehenswürdigkeiten, wie der mittelalterlichen St. Patricks Cathedral, dem Dublin Castle oder der beeindruckenden Bibliothek des Trinity Colleges.

Nach Belfast ist dann der nächster Stopp in Stornoway, die Hauptstadt der abgelegenen Isle of Lewis, einer Insel der Äußeren Hebriden. Die Insel überzeugt mit überraschend weißen Sandstränden, einer felsigen Küste, kleinen Dörfern und dem megalithischen Steinkreis von Callanish. Bevor es nach Hamburg zurückgeht, macht die MSC Preziosa einen letzten Halt in der schottischen Stadt Invergordon. Die raue Landschaft der Highlands verspricht typische Torf-Hochmoore, verfallene Burgruinen oder den Klassiker Loch Ness.

Preisbeispiel: Die MSC Preziosa nimmt am 8. September 2024 Kurs auf Irland und Großbritannien, die Innenkabine Bella ist bereits ab 1.299 EUR p.P. inklusive Vollpension inklusive Hotelservice Gebühr erhältlich.

MSC Preziosa: Auf nach Spitzbergen

Von Hamburg aus nimmt die MSC Preziosa im Juni und August für eine 14-Nächte-Kreuzfahrt Kurs auf Skandinavien. Ihr erster Stopp ist Molde am Romsdalsfjord, der mit den berühmten Aussichtsrouten „Atlantikstraße“ und „Trollstigen“ das Gebirge und die Fjordlandschaft von seiner schönsten Seite zeigt. Auf dem Weg nach Tromsø passiert das Schiff das Vesterålen-Archipel, vor dem sich die meisten Wale und Orcas in Norwegen tummeln.

Nördlich des Polarkreises, wo die Sonne im Sommer gar nicht mehr untergeht, liegt die Inselgruppe Svalbard, hierzulande bekannt unter dem Namen der Hauptinsel Spitzbergen - das nächste Ziel der Reise. Von Longyearbyen, dem Hauptort Spitzbergens, geht die Reise zurück nach Skandinavien an das Nordkap. Der anschließende Weg durch den 116km langen Nordfjord bis in seinen Ausläufer Faleidfjord nach Olden ist dann nochmal besonders idyllisch. Letztes Ziel vor der Heimreise nach Hamburg ist Stavanger mit seinen kleinen weißen Häusern und dem mittelalterlichen Dom in der „Gamle Stavanger“.

Preisbeispiel: Die MSC Preziosa kreuzt von Hamburg aus an zwei Terminen rund um die Sommersonnwende durch das Nordmeer bis nach Spitzbergen (Abfahrt am 17. Juni oder 04. August). Die Kreuzfahrten sind ab 2.007 EUR p.P. inklusive Vollpension und Hotelservice Gebühr erhältlich.

MSC Euribia: Geirangerfjord, Nordfjord und Aurlandsfjord

Im Sommer steuert die MSC Euribia auf ihren 7-Nächte-Kreuzfahrten ab/bis Kiel die norwegischen Fjorde an. Auf der Route werden Kopenhagen, Nordfjordeid, Hellesylt, Alesund und Flåm besucht. Neben dem weltberühmten Geirangerfjord kreuzt das Schiff ebenso durch den Aurlandsfjord und den Nordfjord.

Preisbeispiel: Die Kreuzfahrten sind von Mai bis September verfügbar und ab 783 EUR p.P. inklusive Vollpension und Hotelservice Gebühr erhältlich.

Weitere Informationen zum Sommerprogramm 2024 unter: www.msccruises.at (red)