„Discover the beauty of Barbados“ ist eine online stattfindende Live-Reise-Schulung die ReiseberaterInnen umfassende Informationen einschließlich Geschichte, Kultur, Menschen, Hotels, Aktivitäten, kulinarischen Köstlichkeiten und vieles mehr bietet. Am Ende jeder Session wird eine Flasche Barbados-Rum verlost, der Exportschlager der Insel. TeilnehmerInnen aller Folgen haben außerdem die Möglichkeit, einen Platz bei einem FAMTrip nach Barbados in 2024 zu gewinnen.

Acht Schulungsstunden über Barbados

Die Schulungsserie wird insgesamt acht einstündige Folgen haben. Die nächste Folge findet am 9. Jänner 2024 um 11:00 Uhr statt. In jedem Webinar werden zwei bis drei der vorgestellten Hotels eingehend erkundet. Zusätzlich gibt es spannende Aktivitäten zu entdecken, die die Vielfalt und den Reichtum von Barbados zeigen. „Discover the beauty of Barbados“ soll so einerseits das Fernweh und die Neugierde wecken und die Teilnehmenden andererseits ermutigen, Barbados als ein besonders attraktives Reiseziel zu präsentieren.

Anmeldung zur Schulungsserie

ReiseagentInnen, die sich auf zunächst auf die "digitale Reise" begeben möchten, können sich ab sofort registrieren und sich damit den exklusiven Zugang zu spannenden Barbados-Inhalten sichern. Anmeldung HIER (red)