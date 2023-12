MSC World Cruise 2026: Epische Reise um die Erde

Die 119-tägige Route führt zu 47 Zielen in 32 Ländern, mit sieben Hafen-Übernachtungen und ganztägigen Aufenthalten bei allen anderen Anläufen auf dieser Kreuzfahrt. Auf der viermonatigen Reise werden 36.000 Seemeilen zurückgelegt, wobei der Äquator zweimal überquert wird.

Zahlreiche spannende Reiseziele

Von Naturwundern und historischen Stätten bis hin zu kulturellen Zentren und Metropolen wird diese Kreuzfahrt das Fernweh der Gäste stillen und sie auf eine unvergleichliche Reise mitnehmen. Die World Cruise startet mit einigen der berühmtesten Städte Europas in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, bevor es in die Karibik und nach Mittelamerika geht, wo die Gäste farbenfrohe, lebendige Städte und faszinierende Landschaften erleben werden. Von dort aus nimmt die MSC Magnifica Kurs auf die Westküste der USA und verbringt mehr als einen Monat im Pazifischen Ozean mit Übernachtungsstopps in San Francisco, Honolulu, Auckland und Sydney – Orte, die für ihre Natur, Skylines und Strände bekannt sind. Anschließend werden die Gäste mehr als drei Wochen in die Kulturen Asiens eintauchen, mit Stopps in Metropolen wie Tokio, Shanghai und Hongkong. Schließlich stehen weitere kulturell reiche Ziele wie Dubai und der Oman auf dem Programm, bevor die MSC Magnifica über Griechenland nach Hause zurückkehrt.

Buchungsvorteile für die Weltreise

15 Landausflüge sind im Reisepreis enthalten

Vollpension- und ein Getränkepaket sind für alle Passagiere der World Cruise inbegriffen

30% Ermäßigung auf Leistungen der Wäscherei

MSC Voyager Club Mitglieder der Stufe Classic und höher erhalten eine Ermäßigung von 5% auf den Reisepreis. Die auf der Weltreise gesammelten Punkte werden verdreifacht und vor Antritt der Reise dem Konto gutgeschrieben, wodurch sofort wertvolle Privilegien und Extras gewährt werden.

Weitere Infos zur MSC World Cruise 2026 gibt es auf der Website von MSC Cruises. (red)