Viva Cruises feiert 5 Jahre Flusskreuzfahrt

„Es begann mit einer Idee und einem Traum“, erinnert sich Arno Reitsma. Der CEO von Viva Cruises beschließt 2017 unter dem Dach seiner Schweizer Reederei Scylla eine eigene Vertriebsmarke zu gründen - die Marke „Viva Cruises“.

Am 3. November 2018 war es dann auch schon so weit, mit der Savor legt auf der Donau das erste Flussfahrtschiff exklusiv für Viva Cruises ab. Bereits zwei Jahre später wurde mit der frisch renovierten Swiss Tiara die zur Viva Tiara wurde, der Grundstein der eigenen Flotte gelegt.

Bewegende Zeiten

Kurz nach Indienststellung der Viva Tiara bremsen jedoch Covid-19 und ein weltweiter Lockdown den Wachstumskurs des Start-ups aus. Den Weg zurück aus der Krise fand das Unternehmen aber schnell wieder, wie Reitsma sagt, denn bereits im Sommer 2020 bringt der Veranstalter über Kurz- und Themenkreuzfahrten Gäste zurück auf die heimischen Flüsse.

Im März 2022 folgt schließlich der nächste Meilenstein: Der erste eigene Neubau, die Viva One, wird im Heimathafen Düsseldorf getauft. Nur wenige Monate später wurde auch schon der zweite Neubau zu Wasser gelassen, die Viva Two. Das Schwesterschiff, die Viva Enjoy, wird im Herbst kommenden Jahres zur Flotte dazustoßen und ebenfalls in Düsseldorf getauft.

Jubiläumsfahrt & Zukunftspläne

Zum Jubiläum luden die beiden Geschäftsführer Arno Reitsma (CEO) und Andrea Kruse (COO) nun vom 24. bis 26. November ihre wichtigsten GeschäftspartnerInnen zu einer besonderen Flussreise ein, die von Düsseldorf nach Andernach und wieder zurück führte. An Bord bot der Flussreiseveranstalter seinen Gästen ein buntes und festliches Programm mit Gala-Dinner, Live-Musik und einem abwechslungsreichen Programm. Im Mittelpunkt der Reise stand die Erfolgsgeschichte des Unternehmens und damit verbunden auch ein Dankeschön an alle PartnerInnen.

Bezüglich der weiteren Reise von Viva Cruises sagte der CEO zum Abschluss seiner Rede: „Mein größter Wunsch ist es, dass Viva Cruises in den kommenden fünf Jahren der führende Flusskreuzfahrtanbieter in Europa wird. Das Potenzial dazu haben wir." (red)