Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 47/48

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Klimaprotest in Berlin:

Aktivsten der Letzen Generation haben für morgigen Samstag, den 25. November 2023, eine Massenverkehrsblockade in der deutschen Hauptstadt Berlin angekündigt. Konkret soll die Straße des 17. Juni besetzt werden, um gegen die Klimapolitik der Bundesregierung zu protestieren. Aufgrund der Blockade sind Einschränkungen im örtlichen Verkehr möglich.

Antisemitismus-Kundgebung in London:

Behördenangaben zufolge findet in der britischen Hauptstadt London am Sonntag, den 26. November 2023, eine Antisemitismus-Kundgebung statt. Neben Einschränkungen im örtlichen Verkehr sind dabei auch Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften nicht auszuschließen.

Streik im Personennahverkehr in Italien:

Die Gewerkschaft Unione Sindacale di Base (USB) in Italien hat für Montag, den 27. November 2023, zu einem landesweiten Streik im Personennahverkehr aufgerufen. Zahlreiche regionale und lokale Gewerkschaftsgruppen haben ihre Teilnahme an dem Streik signalisiert. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im örtlichen Nahverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Verzögerungen kommen.

Metro-Streik in Sao Paolo:

In der brasilianischen Metropole Sao Paolo soll am Dienstag, den 28. November 2023, aller Voraussicht nach die Metro bestreikt werden. Insgesamt neun Linien sind betroffen. Es ist daher mit wesentlichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr der Millionenstadt zu rechnen.

Parlamentswahlen in Bhutan:

Am Donnerstag, den 30. November 2023, findet in Bhutan die erste Runde der Parlamentswahlen statt. Aufgrund möglicher Demonstrationen verschärfen die Behörden landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Besonders in den Städten sind lokale Verkehrseinschränkungen möglich.

Bahnstreik in Spanien:

Ebenfalls am Donnerstag kommt es in Spanien voraussichtlich landesweit zu einem Streik im Schienenverkehr. Im Falle von Streikmaßnahmen ist mit beträchtlichen Einschränkungen inklusive Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)