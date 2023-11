Rail Europe: Neue Funktion für Vertriebspartner

Der Anbieter für Buchungen europäischer Eisenbahnen freut sich Reisebüros und andere Buchungsstellen eine neue Funktion vorstellen zu können. So ist es dank „Multi-Providers“ über die B2B-Plattform RailPortal sowie die Schnittstellenlösungen RailAPI und RailFlash ab sofort möglich, die Leistungen verschiedener Bahngesellschaften innerhalb eines Vorgangs zu buchen.

Mehrere Bahnstrecken mit einem Klick buchen

Dabei ist das Handling denkbar einfach. Per Mausklick lassen sich einzelne Fahrten unterschiedlicher Anbieter zu einer Reise zusammenstellen. Im Gegenzug entfällt das mühsame Heraussuchen aller Teilstrecken, die dann stück für Stück zum Buchen in den Warenkorb übertragen werden müssen. Bei Fahrten wie von Berlin nach Paris oder von Madrid nach Kopenhagen war es bisher mit Hilfe von RailAPI notwendig, die Reise in zwei oder mehr Teile aufzusplitten und bei jedem Wechsel der Bahngesellschaft eine neue Buchung anzulegen. Jetzt ist das innerhalb eines einzigen Prozesses möglich.

„Für uns ist die gute Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern wie den Reisebüros von elementarer Bedeutung. Daher freuen wir uns sehr, mit ‚Multi-Providers‘ ihr Buchungserlebnis auf ein neues, zeitgemäßes Niveau zu heben“, erläutert Executive Chairman und CEO von Rail Europe, Björn Bender.„Der heutige Tag stellt mit der Einführung der Möglichkeit, selbst komplizierte Reiseabläufe mit nur einem Klick zu buchen, einen wichtigen Meilenstein für uns und unsere bestehenden wie künftigen Partner dar. Dieses innovative Feature vereinfacht den Workflow beim Buchen erheblich, spart wertvolle Zeit und kann nicht zuletzt dazu beitragen, dass sich immer mehr Menschen für Fahrten mit der Bahn entscheiden. Entsprechend bin ich schon sehr gespannt zu sehen, wie das neue Angebot vom Markt angenommen wird.“

Weitere Infos unter: www.RailEurope.com