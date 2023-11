Celebrity Cruises stellt Europa-Kreuzfahrten 2025/26 vor

Celebrity Cruises veröffentlicht heute ihre Europa-Kreuzfahrten für die Saison 2025/26: So wird das Unternehmen mit den sieben Schiffe von sieben Abfahrtshäfen aus fast 100 Reiseziele ansteuern. Zu den neuen Zielen zählen beispielsweise Bar (Montenegro), Djúpivogur (Island) und Trondheim (Norwegen). Auch eine komplette Umrundungen von Island wird im Sommer 2025 erstmals im Programm sein. Stark ausgeweitet wurden zudem die Liegezeiten in den Häfen (mindestens zwölf Stunden oder länger), um Gästen mehr Zeit für Erkundungen an Land zu ermöglichen. Außerdem sind in den europäischen Häfen insgesamt 48 Overnight-Stays vorgesehen.

Europa-Kreuzfahrten 2025/26

Mit der Celebrity Ascent nach Montenegro

Das neueste Schiff der Flotte, die Celebrity Ascent, kommt auch im Sommer 2025 nach Europa. Von Barcelona, Civitavecchia (Rom) und Piräus (Athen) führen die acht- bis zwölftägigen Kreuzfahrten durchs Mittelmeer mit Stopps in Spanien, Frankreich, Italien, Malta, Griechenland und der Türkei.

Neu angesteuert wird der Hafen in Bar, einem kleinen Ort in Montenegro. Rund um das Städtchen locken alte Klöster, malerische Weinberge und urige Dörfer.

Mit der Celebrity Apex nach Trondheim

Die Celebrity Apex wird ihren Heimathafen erneut in Southampton haben. Von hier läuft das Edge-Klasse-Schiff vor allem Ziele in Skandinavien an. Dabei stehen noch mehr Routen nördlich des Polarkreises und durch die norwegischen Fjorde auf dem Programm.

Neu angefahren wird Trondheim in Mittelnorwegen. Die drittgrößte Stadt des Landes mit ihrer Altstadt und historischen Festung ist mittlerweile eine trendige Studentenmetropole und bietet eine blühende Gastronomieszene.

28-tägige Europa-Kreuzfahrt mit der Celebrity Equinox

Die Celebrity Equinox fährt ab Barcelona und Civitavecchia (Rom) die italienische Rivera entlang und besucht mehrere griechische Inseln. Buchbar sind außerdem zehn- und elftägige Kreuzfahrten nach Frankreich, Spanien, Portugal und Tanger (Marokko). Gäste haben dank längerer Liegezeiten im Hafen noch mehr Zeit, Land und Leute kennenzulernen. Overnight-Stays wird es in Istanbul, La Spezia (Cinque Terre/Pisa/Florenz) und Lissabon geben.

Die Routen der Celebrity Equinox wurden so zusammengestellt, dass Gäste sogar eine 28-tägige Europa-Kreuzfahrt unternehmen können, ohne ein Ziel zweimal anzulaufen.

Mit der Celebrity Eclipse durch die Ostsee

Die Celebrity Eclipse wird ab/bis Amsterdam 8- bis 14-tägige Nordeuropa- und Ostsee-Kreuzfahrten anbieten. Die Reisen führen unter anderem nach Island, Norwegen und Estland und bieten in Stockholm sowie Kopenhagen sogar Overnight-Stays.

Im Spätsommer kommt die Celebrity Eclipse dann ins Mittelmeer mit Abfahrten in Barcelona und Piräus (Athen).

Mit der Celebrity Constellation nach Italien & Kroatien

Die Celebrity Constellation wird ab Ravenna (Venedig) und Civitavecchia (Rom) zu elf- und zwölftägigen Kreuzfahrten nach Kroatien, Montenegro und Italien aufbrechen.

Celebrity Infinity: Sommer & Winter in Europa

Die Celebrity Infinity bietet im Sommer 2025 ab Piräus (Athen) achttägige Kreuzfahrten zu verschiedenen griechischen und türkischen Zielen an. Und auch die Wintersaison 2025/26 über bleibt das Schiff weiter in Europa im Einsatz. Die elf- und zwölftägigen Kreuzfahrten starten dann sowohl von Piräus (Athen) mit Touren durchs östliche Mittelmeer als auch von Barcelona. Von hier geht es unter anderem auf die Kanarischen Inseln, nach Casablanca (Marokko) und Gibraltar.

Alle genannten Europa-Kreuzfahrten für die Saison 2025/26 sind ab sofort buchbar.

Komplette Island-Umrundungen mit der Celebrity Silhouette

Zum ersten Mal überhaupt bietet Celebrity Cruises im Juli und August 2025 eine „Mini-Saison“ rund um Island an. Von Reykjavik aus erkunden Gäste der Celebrity Silhouette atemberaubende Landschaften mit Gletschern und heißen Quellen.

Die vier achttägigen Kreuzfahrten führen dabei komplett um Island herum und auch zu einem neuen Celebrity-Ziel: Djúpivogur im Osten des Inselstaates. Die Gegend ist bekannt für ihre schwarzen Lava-Strände sowie den Diamond Beach mit seinen umhertreibenden Eisschollen. Die Island-Touren sind ab dem 5. Dezember buchbar.

Weitere Infos zu allen Routen und Schiffen unter: www.celebritycruises.de (red)