nicko cruises: Gourmet-Kreuzfahrt an Bord der nickoSPIRIT 2024

Nach dem Erfolg der beiden Gourmet-Kreuzfahrten der vergangenen Saison bringt nicko cruises in Kooperation mit YouDinner, Deutschlands exklusivstem Dinner-Club, das Konzept auch im kommenden Jahr auf den Fluss.

Guido Laukamp, Geschäftsführer der nicko cruises Schiffsreisen GmbH, sagt dazu: „Spitzengastronomie in solch einem intimen Rahmen und dazu in der besonderen Atmosphäre der nickoSPIRIT erleben zu können, ist wirklich etwas Einzigartiges – ich durfte selbst schon dabei sein. Schön, dass YouDinner auch in der kommenden Saison wieder Teil unserer beliebten Eventreisen sein wird.“

Dinner-Erlebnis an Bord

Für das zweitägige Auftakt-Event vom 23. auf den 24. März 2024 kocht Newcomer Torben Schuster an Bord der nickoSPIRIT in Köln auf. Der Abend beinhaltet ein 5-Gänge-Menü mit Weinbegleitung - sowie die Übernachtung an Bord. Auch zum zweiten Temin, vom 28. auf den 29. November 2024, wird YouDinner an Bord der nickoSPIRIT für kulinarischem Hochgenuss sorgen.

Für die Termine 2024 wird es auch in diesem Jahr wieder ein Frühbucher-Special geben: Bei Buchung bis zum 31. Dezember 2023 erhalten die Gäste eine Flasche Winzersekt auf die Kabine – als Geschenk zur Mitnahme nach Hause.

Weitere Informationen zum Angebot von nicko cruises unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)