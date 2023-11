Costa präsentiert Kreuzfahrt-Programm 2025

Im Zeitraum von April bis Ende November 2025 bietet Costa Kreuzfahrten eine große Auswahl an Reiserouten im Mittelmeer und in Nordeuropa an. Durch die kurze Anreise sind besonders die Kreuzfahrten im östlichen Mittelmeer ab den Abfahrtshäfen Maghera/Venedig und Triest bei österreichischen Gästen beliebt. Auch die Fly & Cruise Pakete für die neuen Kreuzfahrten ab Athen zu den griechischen Inseln und für die Kreuzfahrten ab Hamburg nach Nordeuropa werden gerne gebucht.

Kreuzfahrt-Programm für 2025:

Östliches Mittelmeer

Im östlichen Mittelmeer fährt die Costa Deliziosa zwei einwöchige Reiserouten, die auch zu einer langen, zweiwöchigen Route kombiniert werden können. Die erste Route führt ab Marghera/Venedig bzw. Triest nach Griechenland und Kroatien – es gilt Korfu, Zakynthos (ebenfalls neu im Programm von Costa), Katakolon/Olympia sowie Dubrovnik und Split zu erkunden. Auf einigen Reiserouten wird Kotor in Montenegro ein Ersatz für Zakynthos sein. Auf ihrer zweiten Reiseroute stehen dann die griechischen Inseln Santorini und Mykonos sowie Katakolon/Olympia im Fokus.

Auch die Costa Fascinosa und Costa Fortuna kreuzen das östliche Mittelmeer. Während die Costa Fascinosa einwöchige Kreuzfahrten zwischen Sizilien, Apulien, Griechenland und Malta anbietet, fährt die Costa Fortuna eine neue Route ab Athen zu den griechischen Inseln Mykonos, Kreta, Rhodos und Santorini. Mit dem Fly & Cruise Paket von Costa reisen Gäste aus Österreich auch ganz bequem zum Hafen nach Athen an.

Westliches Mittelmeer

Im westlichen Mittelmeer positioniert Costa drei Schiffe: das Flaggschiff Costa Toscana, das Schwesterschiff Costa Smeralda und die Costa Pacifica. Auf einwöchigen Routen kreuzen Gäste zu den schönsten Reisezielen in Italien, Spanien und Frankreich. Die Costa Smeralda wird ab dem 4. April 2025 jeden Freitag von Genua aus Marseille, Barcelona, Cagliari, Neapel und Civitavecchia/Rom anlaufen. Die Costa Toscana hingegen fährt ab dem 5. April 2025 zunächst samstags und ab Ende Mai sonntags von Savona aus nach Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo und Civitavecchia/Rom. In der Sommersaison ersetzt Ibiza den Stopp in Palma de Mallorca. Ab dem 10. Mai 2025 legt dann auch die Costa Pacifica jeden Samstag in Savona an. Gäste können auf ihrer einwöchigen Route Toulon entdecken, ein neues Reiseziel, das fest im Costa-Routenplan steht. Außerdem macht das Schiff Halt in Valencia, Palma de Mallorca, Olbia und Civitavecchia/Rom. Im Herbst wird Neapel Olbia im Reiseplan ersetzen.

Das Sommerprogramm der Costa Pacifica hält zwei weitere Highlights bereit: am 21. Juni und 30. August 2025 haben Gäste die Gelegenheit, ab Savona zu einer zweiwöchigen Erkundungstour zu starten, die neben den Klassikern im westlichen Mittelmeer auch die schönsten Destinationen im östlichen Mittelmeer ansteuert: über Toulon, Valencia und Palma de Mallorca geht es weiter zu den griechischen Inseln Kefalonia, Mykonos, Santorini und Kreta geht. Auf dem Rückweg runden Sizilien mit Palermo, Sardinien mit Olbia und Civitavecchia/Rom das Programm ab.

Nordeuropa

Im Sommer 2025 positioniert Costa zwei Schiffe in Deutschland, um Gäste mit auf eine Reise zu den schönsten Destinationen in Nordeuropa zu nehmen: die Costa Favolosa und die Costa Diadema. Die Costa Diadema bietet einwöchige Kreuzfahrten ab Kiel an, die nach Kopenhagen und zu den norwegischen Fjorden führen.

Die Costa Favolosa wird bei längeren Kreuzfahrten auf sechs verschiedenen Reiserouten sein: von Hamburg aus stehen Grönland, Island, Nordkap, England und Norwegen, inklusive Spitzbergen, und Schottland auf dem Programm.

Minikreuzfahrten

Für Gäste, die nur wenige Tage Zeit haben oder Neukunden, die das Kreuzfahrterlebnis kennenlernen möchten, bietet Costa im Frühling und Herbst Minikreuzfahrten im westlichen Mittelmeer mit einer Dauer von 3 und 4 Tagen an Bord der Costa Favolosa, Costa Pacifica, Costa Fascinosa, Costa Fortuna und Costa Diadema an. Diese Minikreuzfahrten sind auch ideal für Gruppenreisen mit FreundInnen, KollegInnen oder Vereinen.

Costa Entdeckungsreisen

KundInnen, die hingegen länger Zeit haben, bietet sich beispielsweise eine Costa Entdeckungsreise mit ihren längeren Reiserouten im Frühling und im Herbst an. Angeboten werden diese unter anderem Richtung Atlantik nach Portugal, zu den Kanarischen Inseln und auf die Azoren, nach Marokko, in die Türkei oder nach Ägypten. Kulinarische Erlebnisse wie Kapitäns-Dinner oder die Banquet Night Party mit Mitternachtsbuffet, ein erweitertes Unterhaltungsprogramm mit Fashion-Shows, Tanzwettbewerbe und Partnerschaften mit weltbekannten Marken zeichnen die Costa Entdeckungsreisen darüber hinaus aus.

Weitere Informationen unter: www.costakreuzfahrten.at (red)