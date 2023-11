Star Flyer auf Promi-Regatta in der Karibik

Vom 21. bis 24. März 2024 verwandelt sich die Insel zum Treffpunkt des Segelrennsports. An den Start gehen Superjachten aus der ganzen Welt von mindestens 30 Metern Länge. Als Zuschauer mit dabei ist im kommenden Jahr auch die „Star Flyer“ der Reederei Star Clippers. Der Viermaster wird vor der Promi-Insel St. Barth vor Anker liegen. Die Gäste können das Segelspektakel von Bord des Seglers sowie von Land aus verfolgen.

Traditionsreiche Veranstaltung

Seit 1995 findet das Segelrennen im März vor der französischen Karibikinsel statt. In den vergangenen Jahren haben sich mehr als 40 Superjachten bei der karibischen Regatta gemessen – darunter zahlreiche klassische Segeljachten. Das besondere an der Regatta: Trotz ihrer Größe und Bekanntheit konnten die Veranstalter traditionelle Werte wie Kameradschaft und Seemannschaft sowie einen nicht-kommerziellen Charakter des Wettbewerbs beibehalten.

Gemeinsamer Segeltörn nach Domenica

Die Star Flyer bietet bei der Segelkreuzfahrt in der Karibik Platz für maximal 166 Gäste und 74 Crewmitglieder. Der siebentägige Törn des Großseglers startet am 16. März auf der holländischen Karibikinsel St. Maarten. Zwei Tage später trifft die Star Flyer den Fünfmaster Royal Clipper, ebenfalls aus der Flotte von Star Clippers, um gemeinsam nach Domenica zu segeln. Nach Zwischenstopps in Guadeloupe und Antigua geht es weiter zur Regatta nach St. Barth. Die Segelkreuzfahrt vom 16. bis 22. März 2024 kostet ab/an Philippsburg, St. Maarten inklusive Vollverpflegung an Bord ab 2.170 EUR pro Person in der Außenkabine. (red)