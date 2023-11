14 Fränkische Städte in Wien

Jedes zweite Jahr reisen Vertreter der Tourismusregion Franken nach Wien zu einem – regelmäßig gut besuchten - Workshop, der heuer im Zeichen des Fränkischen Weins stand. Laszlo Dernovics, Leiter der Auslandsvertretung Österreich und Slowakei der Deutschen Zentrale für Tourismus, und sein Team konnten sich über 14 von 15 fränkischen Städten sowie zahlreiche VertreterInnen von Reisebüros und Veranstaltern freuen. Angelika Schäffer, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Franken, wies in ihrer Begrüßung auf das geschichtsträchtige Datum 9. November hin, das positive und negative Erinnerungen heraufbeschwört: Einerseits die Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung vor 85 Jahren, andererseits der Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989. „Franken ist ein offenes Reiseland, das Menschen aller Glaubensrichtungen herzlich willkommen heißt“, betont Schäffer und verweist auf die Broschüre „Shalom Franken“, die sich dem jüdischen Erbe in der Region widmet. „In der heutigen Zeit hat das eine besondere Bedeutung“, so Schäffer weiter. Die Vielfalt Frankens präsentierte Jörg Hentschel, Referent der Geschäftsführung, mit kompakten Fragen an die Repräsentanten der Städte, während Barbara Baumann ihre perfekt ausgewählten Weine kommentierte.

Österreich unter den Top 3

Österreich liegt in Franken unter den Top 3-Märkten. 2019 nächtigten 245.000 österreichische Gäste in der Region im nördlichen Bayern. Im Zeitraum Jänner bis September 2023 waren es 177.000, so dass auf das gesamte Jahr gerechnet die Zahlen von 2019 erreicht werden könnten. (red.)