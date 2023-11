Executive Cruises & Royal Caribbean feiern Partnerschaft mit Aktion

Seit inzwischen einem Jahr arbeitet Executive Cruises als PSR DACH für Royal Caribbean. Und das, wie auch Gianni Rotondo, General Manager, EMEA Region - International Representatives Offices Royal Caribbean International, bestätigt, mit großem Erfolg. So sei man im Headquarter von Royal Caribbean sehr zufrieden mit dieser wichtigen Partnerschaft.

Wichtigster Partner in der DACH-Region

Als Repräsentant für den Reisebüro- und Veranstaltermarkt haben Country Manager Arik Vollmer und sein Team die Royal Caribbean Flotte wieder sehr prominent am POS platziert. Die erfolgreiche Zusammenarbeit werde kontinuierlich fortgeführt und weiteres Wachstum angestrebt. Executive Cruises biete einen umfassenden Service für die VertriebspartnerInnen, wie einen persönlichen Außendienst in der Region, Schulungs- und Webinarprogramme, ein deutschsprachiges Service-Team und einen individuellen Marketing- & Social Media Support durch die Branchenspezialistin Tina Kirfel mit ihrer Agentur KITICON Global Networks:

"Executive Cruises ist unser wichtigster Partner für den Vertrieb der Produkte von Royal Caribbean International in der DACH-Region. Sie haben bereits im ersten Jahr der Zusammenarbeit die Erwartungen übertroffen und sehr gute Ergebnisse geliefert. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und viele zufriedene Kund*innen aus den DACH Märkten."

Aktionsangebot für KundInnen

Zur Feier der 1-jährigen Zusammenarbeit erhalten KundInnen auf alle Einzelplatzbuchungen in der DACH-Region bei Executive Cruises ein Bordguthaben im Wert von 50 USD pro Kabine. Der Aktionszeitraum startet am 10. November und endet am 30. November 2023. Gültig ist das Angebot auf alle Abfahrten 2023 bis 2025.

Kontakt für weitere Informationen:

Bei Rückfragen steht das Executive Cruises DACH-Serviceteam zur Verfügung. Dieses ist erreichbar unter booking.rci@executivecruises.eu oder telefonisch unter DE (+49) 3221 2249 097. (red)