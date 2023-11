Countdown: Photo+Adventure 2023 am Wochenende in Wien

Die Photo+Adventure startet heuer schon zu ihrer 15. Auflage in Österreich (die Deutschland-Ausgabe in Duisburg fand nun auch schon 8 Mal statt!). Sicher ein Beleg für die Stimmigkeit des Konzepts: Die Photo+Adventure ist eine spannende Mischung aus Messe+Festival die BesucherInnen News & Infos zu Fotografie, Reisen, Outdoor und Film+Video bietet.

Photo+Adventure - das Foto- und Reisefestival

Die Photo+Adventure wartet auch heuer wieder mit einer Vielfalt an außergewöhnlichen Reisedestinationen und spannenden Vorträgen auf. Damit wird UrlauberInnen Inspiration für die nächste Reise und Touristikern die neuesten Brancheninfos von den Spezialisten und das gewisse Wissens-Plus für die Arbeit am Counter - gepaart mit dem P+A-Kernthema "Fotografie auf Reisen" - geboten. Die Messegäste erwarten so über 200 AusstellerInnen und Marken, begleitet von über 60 Vorträgen, sowie spannenden Seminaren und Workshops.

Mehr Infos zu den Reiseausstellern 2023 unter: www.photoadventure.at/ausstellerverzeichnis

"Das Thema Reisen ist seit jeher integraler Bestandteil der Photo+Adventure. Die Themen Reisen und Fotografieren passen nun mal perfekt zusammen, denn wer bringt seine schönsten Reiseerlebnisse nicht als Foto mit nach Hause, erzählt darüber mit Hilfe der mitgebrachten Fotos oder erfreut sich persönlich an seinen Fotobüchern und Fotokalendern. Auch 2023 ist der Reisebereich wieder gut bestückt mit den Spezialisten aus den Bereichen Erlebnisreisen, mit einem Hauch Abenteuer, bei dem auch der Kulturgenuss nicht zu kurz kommt.

Ausgesuchte Reiseveranstalter wie ARR, Diamir, Coco Weltweit Reisen, Kneissl Touristik, Weltweitwandern, World Insight u.a. sind ebenso vertreten wie Kreuzfahrtspezialisten und Reedereien oder Ländervertretungen und die alpinen Vereine. Für alle Erwähnten gilt: für die BesucherInnen gibt es beste Beratung aus erster Hand. Das umfassende Rahmenprogramm - alleine die Vortragsschiene "Weltweit.Reisen" zählt über 20 ausgewählte Vorträge - bietet Information, Inspiration und beste Unterhaltung an beiden Messetagen", so Thomas Wiltner über das Programm für BesucherInnen.

Tickets für FachbesucherInnen

FachbesucherInnen haben's leichter - sie können einfach mit ihrer Visitenkarte zur Pressekassa kommen und Fachbesuchertickets lösen.

Und aufgepasst: Für die Flottesten unter den interessierten Agents sind die ersten 5 Tickets gratis: dafür einfach ein schnelles Mail an: office@photoadventure.at senden.

Details zur Photo + Adventure 2023:

Datum: 11.-12. November 2023

11.-12. November 2023 Öffnungszeiten: Samstag 9 -18 Uhr und Sonntag 9 -17 Uhr

Samstag 9 -18 Uhr und Sonntag 9 -17 Uhr Ort: Eventpyramide Wien-Vösendorf, Parkallee 2, 2334 Vösendorf

Weitere Informationen unter: www.photoadventure.at (red)