Sunny Cars: Oktober-Analyse zum Mietwagenmarkt

Die Summe der im Oktober 2023 getätigten Reservierungen liegt 33% über der Vergleichszahl vor Corona 2019. Die Preise lagen mit durchschnittlich 7% mehr pro Buchung leicht über dem Vormonat.

Buchungen auf hohem Niveau

„Die letzten Sonnenstrahlen zu genießen, scheint dieses Jahr stark im Trend zu liegen“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Kombiniert mit unseren verstärkten Aktivitäten im Ferienwagen-Markt führt das zu einem sehr buchungsstarken Herbst“. Statt einem deutlichen Rückgang im letzten Quartal, der üblicherweise das Geschäft mit Urlaubsautos kennzeichne, bleibe die Buchungszahl konstant auf hohem Niveau. Die Buchungen wären gegenüber dem Rekord-September bei Sunny Cars gerade einmal um 7% gesunken.

Preise steigen leicht

Nachdem die Preise drei Monate in Folge sanken, zogen sie im Oktober leicht an: UrlauberInnen hätten durchschnittlich 7% mehr für ihren Mietwagen als im September bezahlt. Dennoch würden die Preise im Jahresvergleich sehr günstig liegen, mit Ausnahme einer Reservierung im September hätten Buchende jeden anderen Monat mehr bezahlt. Im März 2023 beispielsweise seien die Preise im Mittel um 100 EUR höher gelegen, so der Mietwagen-Anbieter in einer Aussendung.

Trend-Zielgebiete und Anmietungszeitraum

Mit Blick auf die Buchungen im Oktober 2023 zeige sich bei Sunny Cars ein Trend Richtung USA. „Knapp unter 10% aller Anmietungen im vergangenen Monat entfallen auf Nordamerika. Spitzenreiter bleibt jedoch Spanien. Auf Rang zwei liegt weiter Portugal – schon im September ließ der Staat in Südwesteuropa seine Mitstreiter hinter sich. Das Geschäft bleibt kurzfristig, 60% aller Anmietungen entfallen auf Anmietungen für Oktober und November. Im September jedoch lag dieser Anteil noch um fünf Prozentpunkte höher – entsprechend planen doch ein paar mehr ihren Mietwagenurlaub etwas vorausschauender“, heißt es weiter.

Top-Zielgebiete für Oktober