nicko cruises: Gourmet- Kreuzfahrt mit Starkoch Johann Lafer

Auf der zwölftägigen Kreuzfahrt im Frühling 2024 geht es an Bord des Hochseeschiffes Vasco da Gama im Mittelmeer von Malta über die Kykladen, Zypern, Kreta, Peloponnes und Sizilien und wieder zurück nach Malta. Die ursprünglich geplanten Häfen Haifa in Israel und Port Said in Ägypten wurden ersetzt durch einen Übernacht-Aufenthalt in Limassol auf Zypern, einen Halt in Marmaris an der Türkischen Riviera und Bodrum an der Türkischen Ägäis.

Kreuzfahrt mit Starkoch Johann Lafer

An Bord bieten Star- und Fernsehkoch Johann Lafer sowie Sternekoch Cornelius Speinle den Gästen neben kulinarischen Genusserlebnissen zahlreiche Unterhaltungsmomente. Den Namen „Johann Lafer“ muss man im deutschsprachigen Raum sicher niemandem mehr erklären. Der "sympathische Österreicher" wurde durch seine Kochsendungen wie „Himmel un Erd“, „Genießen auf gut deutsch“ oder „Lafer! Lichter! Lecker!“ und seine zahlreichen erfolgreichen Kochbücher einem breiten Publikum bekannt.

Zahlreiche Programm-Highlights

Auf der Reise vom 19. Mai bis zum 30. Mai 2024 können sich die Gäste von Vasco da Gama auf das besondere „Signature Menü“ von Lafer freuen, welches er in all seinen Restaurants anbietet und das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Im Theater „Hollywood’s“ können die Reisenden Lafer außerdem von einer ganz persönlichen Seite kennenlernen - der Starkoch steht für eine Fragerunde zur Verfügung. Auch eine Kochshow im Auditorium sowie Lesungen aus seinem neuesten Buch und spannende Vorträge zum Thema Ernährung stehen auf dem Programm.

Weiteres Schmankerl: Lafer wird vom Sternekoch Cornelius Speinle begleitet. Der mit einem Stern im „Guide Michelin“ ausgezeichnete junge Schweizer zählt zu den größten Shootingstars der Kochszene im deutschsprachigen Raum.

Weitere Informationen zum Angebot von nicko cruises erhalten interessierte Reisebüros unter der Agentur-Hotline +49 (0) 711 / 24 89 80 555 oder auf der Webseite www.gemeinsamaufkurs.de (red)