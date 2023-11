Ein TV-Tipp für AIDA-Fans: in der kommenden Woche wird auf VOX eine besondere „Das perfekte Dinner“-Serie ausgestrahlt. Nämlich jene, in der sich die fünf KandidatInnen auf der Metropolen-Reise ab/bis Hamburg an Bord der AIDAprima der bekannten Koch-Challenge gestellt haben.

Kochsendung an Bord

AIDA Gourmetpate Franz Schned lässt es sich dabei nicht nehmen, den Teilnehmenden in der Küche über die Schulter zu schauen. Los geht es am 6. November um 19:00 Uhr mit Hobbykoch Mark und seinem Menü „Kreuzfahrt einmal anders ­– Das Metropolenmenü“. Wer nicht bis zum 6. November warten möchten oder die Folge im TV verpasst hat, kann das Special auch auf RTL+ streamen.

Weitere Informationen zu den AIDA Kreuzfahrten ab Hamburg unter: www.aida.de (red)