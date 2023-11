MSC Cruises stellt Sommerprogramm 2024 vor

Ob entspannende Auszeit oder aufregende Abenteuer, das Angebot von MSC Cruises im Sommer 2024 bietet etwas für jeden Reisetypen: Auf den Spuren der Antike im östlichen Mittelmeer kreuzen oder bei einem Strandurlaub in der Karibik die Sonne genießen. Abenteuerlustige wandern durch Island und Grönland oder erkunden die norwegischen Fjorde, während "Gourmets" beispielsweise bei einer Kreuzfahrt durch das westliche Mittelmeer voll auf ihre Kosten kommen.

Darüber hinaus dürfen sich Reisende auf jedem Schiff der Flotte auf vielfältige Kulinarik-, Entertainment- und Entspannungsangebote freuen. Verschiedene Kabinentypen schaffen darüber hinaus auch bei der Unterbringung individuelle Optionen. Zahlreiche Ausflüge und Aktivitäten runden das Reiseerlebnis ab.

Programm für den Sommer 2024

Damit Agents ihre KundInnen gezielt beraten können, hier einige Highlight der kommenden Saison nach "Reisetypen":

Entspannungsurlaub - im östlichen Mittelmeer

KundInnen, die in den Ferien entspannen möchte und gleichzeitig die Schätze der Antike kennenlernen wollen, sind im östlichen Mittelmeer und auf den griechischen Inseln genau richtig.

In dieser Region sind im Sommer 2024 mit der MSC Divina, MSC Lirica, MSC Opera und der MSC Sinfonia vier Schiffe unterwegs. Sie besuchen zum Beispiel Santorin, Griechenland, das dank seiner atemberaubenden weiß getünchten Gebäude und blauen Kuppeln weltberühmt ist. Zu den weiteren Zielen zählen beispielsweise: Mykonos, Brindisi und Split.

Strandurlaub - in der Karibik

Weiße Sandstrände und kristallklares Wasser - dafür steht die Karibik wie kein anderes Reiseiziel. Aber auch Live-Musik, Gastfreundlichkeit und atemberaubende Aussichten sind fester Bestandteil einer Karibikkreuzfahrt.

An Bord der MSC Magnifica, MSC Meraviglia, MSC Seascape und der MSC Seashore können die Gäste (je nach Route) die weltberühmten Dunn's River Falls und Cool Blue Hole in Ocho Rios, Jamaika, entdecken und den üppigen Tropenwald rund um die Cayman Crystal Caves in George Town, Kaimaninseln, erkunden. Danach können Gäste die Ruhe am Cable Beach in Nassau, Bahamas, genießen oder einen Schnorchel Ausflug auf der MSC Cruises eigenen Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve unternehmen.

Sommerabenteuer - im Norden

Für aktive Kreuzfahrturlauber sind die Routen der MSC Poesia und MSC Preziosa nach Island und Grönland das richtige: Ob Walbeobachtungstour in Nuuk, Grönland, eine Wanderung auf einem der vielen malerischen Pfade in Qaqortoq, Grönland, ein Spaziergang rund um den malerischen Qaqortoq-See, die Hallgrimskirkja-Kirche in Reykjavik, Island oder der Mývatn-See und den Goðafoss-Wasserfall auf einer geführten Tour ab Akureyri, Island - hier gibt es viele Möglichkeiten außergewöhnliche Urlaubsmomente zu erleben.

Weitere Infos zum Sommerprogramm 2024 unter: www.msccruises.at (red)