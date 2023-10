MSC Cruises: Highlights & Vorteile des MSC Yacht Clubs

Ganz gleich, ob Gäste eine entspannte Auszeit oder einen luxuriösen Urlaub bevorzugen, der MSC Yacht Club ist ein exklusiver Zufluchtsort für Gäste, die die Raffinesse und Eleganz einer Luxuskreuzfahrt an Bord eines großen Schiffes genießen möchten. Der Bereich des Schiffes, der nur Gästen des MSC Yacht Club vorbehalten ist, verspricht ein stilvolles Ambiente, großzügige Suiten mit einer Vielzahl von besonderen Service-Angeboten sowie eine Panorama-Lounge („Top Sail Lounge“) direkt über der Brücke, ein gehobenes Restaurant, einen eleganten Poolbereich und ein eigenes Sonnendeck.

Zu den Highlights und Vorteilen gehören:

1. Persönlicher Service – rund um die Uhr

Das All-inclusive-Erlebnis im MSC Yacht Club wird durch einen 24-Stunden-Butlerservice und einen Concierge komplett personalisiert, so dass das Kreuzfahrterlebnis auf die persönlichen Bedürfnisse jedes einzelnen Gastes zugeschnitten ist. Der Butler lernt schnell die persönlichen Vorlieben jedes Gastes kennen und bietet ein Höchstmaß an individuellem Service, damit jeder Gast gleichermaßen verwöhnt wird und sich entspannen kann.

Der engagierte Concierge übernimmt beispielsweise die Organisation von Landausflügen oder Reservierungen für das Spa, kümmert sich aber auch um die morgendliche Zeitung oder verschmutztes Schuhwerk.

2. Limitierter Zugang

Der MSC Yacht Club bietet eine Priority Ein- und Ausschiffung, damit die Gäste bereits ab der Ankunft den besonderen Komfort genießen können. Außerdem erhalten sie VIP-Service mit einer Vielzahl von Angeboten, darunter die Möglichkeit, in den Boutiquen an Bord außerhalb der regulären Öffnungszeiten einzukaufen, an privaten Ausflügen teilzunehmen oder die Thermal Suite und das MSC Aurea Spa ohne zusätzliche Kosten in Anspruch zu nehmen.

Dieser exklusive Zugang erstreckt sich auch auf die Reiseziele:

MSC Ocean Cay Marine Reserve, die Privatinsel von MSC Cruises

Sir Bani Yas Island in den Vereinigten Arabische Emiraten

3. Private Bereiche zum entspannen

MSC Yacht Club Gäste haben exklusiven Zugang zu einer Reihe von privaten und eleganten Bereichen: darunter die Top Sail Lounge in der Reisende beispielsweise Gourmet-Fingerfood und kühle Getränke genießen können. Das private Sonnendeck mit Pool, Whirlpool, Sonnenliegen und eigener Bar eignet sich perfekt, um Sonne zu tanken und in aller Ruhe Erfrischungen zu sich zu nehmen, während Gäste die beste Aussicht am Bug des Schiffes auf das Meer genießen.

4. Großzügige Suiten

Gäste des MSC Yacht Club profitieren von einer großen Auswahl an Suiten, die allen Wünschen gerecht werden. Die stilvollen und geräumigen Unterkünfte zeichnen sich durch einen atemberaubenden Meerblick vom privaten Balkon der Kabine aus. Highlights sind Kabinentypen wie die Maisonette-Suiten, Royal-Suiten oder die Owner's Suites, die einen eigenen Whirlpool auf dem Balkon breithalten.

5. Premium Speisen & Getränke

In seinem eigenen Restaurant verwöhnt der MSC Yacht Club seine Gäste mit exquisiten Fine-Dining-Erlebnissen und Fünf-Sterne-Service. Das engagierte Küchenteam bereitet für die Gäste feinste Gerichte zu, die diese allabendblich aus einem À-la-carte-Menü wählen können. Dazu gibt es eine große Auswahl an Getränken, darunter erlesene Weine aus aller Welt, die dank der kundigen Beratung des Sommeliers die Speisen optimal begleiten. Das Restaurant ist zum Frühstück, Mittag- und Abendessen geöffnet, Gäste können ihren Besuch nach ihrem individuellen Tagesplan flexibel planen.

MSC Yacht Club Gäste erhalten außerdem ein Premium-Getränkepaket, welches standardmäßig mit der Buchung inbegriffen ist - von den feinsten Whiskey- oder Wodka-Marken bis hin zu einem Glas Champagner.

Weitere Informationen zum MSC Yacht Club unter: www.msccruises.de/unsere-kreuzfahrten/msc-yacht-club (red)