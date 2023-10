TUI Cruises: Buchungsstart für Mein Schiff Relax-Kreuzfahrten 2025

Kreuzfahrt-Fans können sich bereits jetzt auf vielfältige 7- bis 10-tägige Reisen ab/bis Palma/Mallorca ab Frühjahr 2025 freuen. Neben italienischen Städten wie Rom, La Spezia und Neapel, wird auch das spanische Festland, mit den Küstenstädten Valencia, Barcelona, Malaga und Cadiz, angesteuert. Darüber hinaus auf dem Fahrplan der ersten Saison: Marseille und Cannes in Frankreich sowie die portugiesische Hafenstadt Lissabon. Gäste können sich zudem auf ausgewählten Routen auf die marokkanische Hafenstadt Tanger sowie bei einem Teil der Reisen auf eine Übernachtung im Hafen von Palma freuen.

Kabinen & Suiten der Mein Schiff Relax

Gewohnt großzügig aber in neuem Design bieten die Innen-, Außen- und Balkonkabinen den Freiraum und auch Stauraum, den Kreuzfahrtfans - egal ob alleine, zu Zweit oder als Familie - brauchen. Der für die Mein Schiff Flotte bekannt hohe Anteil an Balkonkabinen konnte bei der Mein Schiff Relax nochmals auf 85% gesteigert werden. Besonders zu erwähnen: Neben den Innen- und Außenkabinen für Alleinreisende, die es auch bereits auf der Mein Schiff 7 geben wird, bietet das achte Schiff nun auch Balkonkabinen für Alleinreisende.

Neben den Junior Suiten und den Schöne Aussicht-Suiten wird die Mein Schiff Relax auch über neue Suiten-Kategorien mit separatem Schlafzimmer für bis zu 4 Personen verfügen: Fernweh Suiten mit bis zu 38m² und Weitblick Suiten mit ca. 45m². Außerdem neu: Zwei Große Freiheit Suiten mit 88m² über zwei Decks, mit jeweils einer Veranda auf jedem Deck, zwei Schlafzimmern, einer Infrarot-Sauna und großen Fensterfronten - für bis zu sechs Personen.

Eine weitere Neuheit:

Erstmalig wird es auf der Mein Schiff Relax im vorderen Teil Kabinen geben, deren Balkone ausdrücklich als Nichtraucherbereich ausgewiesen sind. Die Nichtraucher Balkone werden im Deckplan mit einer grünen Schraffierung gekennzeichnet und sind im PRO-Tarif frei wählbar. Auf allen nicht gekennzeichneten Balkonen ist das Rauchen weiterhin gestattet.

Reise- & Preisbeispiele:

Die 7-tägige Reise "Bella Italia & spanische Fiesta" von 16. bis 23.03.2025 ab/bis Palma/Mallorca über Civitavecchia und La Spezia (Italien), Barcelona und Valencia (Spanien) gibt es ab 799 EUR p.P. in einer Innenkabine, ab 1.069 EUR p.P. in einer Balkonkabine, jeweils mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, bei Doppelbelegung im PRO-Tarif (inkl. 150 EUR Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 30.11.2023).

Die 9-tägige Reise "Highlights von Italien und Spanien" von 8. bis 17.04.2025 ab/bis Palma/Mallorca geht über Palermo, Neapel und Civitavecchia (Italien), Barcelona und Valencia (Spanien) zurück auf die spanische Insel Mallorca mit einer Übernachtung an Bord. Ab 1.169 EUR p.P. gibt es eine Innenkabine, ab 1.519 EUR p.P. eine Balkonkabine, beide jeweils mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, bei Doppelbelegung im PRO-Tarif (inkl. 200 EUR Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 30.11.2023).

Die 10-tägige Reise "Sonniges Iberien und Marokko" vom 25.04. bis 5.05.2025 ab/bis Palma/Mallorca geht über Malaga und Cadiz (Spanien), Lissabon (Portugal) und Tanger (Marokko) nach Valencia (Spanien) und zurück nach Palma. Auf dieser Reise haben Gäste die Möglichkeit die letzte Nacht an Bord in dem spanischen Hafen zu verbringen. Innenkabinen gibt es ab 1.249 EUR p.P., Balkonkabinen ab 1.649 EUR p.P., jeweils mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, bei Doppelbelegung im PRO-Tarif (inkl. 200 EUR Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 30.11.2023).

Die 7-tägige Reise "Mediterrane Lieblingsplätze" von 5. bis 12.05.2025 ab/bis Palma/Mallorca geht über Cannes und Marseilles in Frankreich sowie Barcelona in Spanien und dann zurück nach Palma, wo den Gästen eine Übernachtung im spanischen Hafen von Mallorca an Bord geboten wird. Die Reise gibt es ab 849 EUR p.P. in einer Innenkabine, ab 1.199 EUR p.P. in einer Balkonkabine, jeweils mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, bei Doppelbelegung im PRO-Tarif (inkl. 170 EUR Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 30.11.2023).

Bitte beachten: Daten und Beschreibungen können abweichen, da sich das Schiff aktuell im Bau befindet.

Weitere Infos & regelmäßige Updates zum neuen Schiff unter: www.meinschiff.com/neubau-mein-schiff-relax (red)