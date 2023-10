Rhomberg Reisen: Neuer Direktflug von St. Gallen-Altenrhein nach Figari

Mit der neuen Direktverbindung erreichen Reisende die Südostküste Korsikas von St. Gallen-Altenrhein aus in nur 80 Minuten. Bedient wird die neue Verbindung von Mai bis Oktober 2024 jeweils freitags mit einem Embraer170-Jet von People’s mit 2-2 Bestuhlung.

Figari endecken

Lohnende Ausflugziele an der Südostküste Korsikas sind unter anderem das historische Städtchen Bonifacio auf dem riesigen Kalksteinfels und das korsische Atmosphäre versprühende Porto-Vecchio. Ajaccio lockt zum Tagesausflug mit seinen Einkaufsgelegenheiten und Restaurants mit lokalen Spezialitäten. Wer gut zu Fuß ist, kann auf Wanderungen ursprüngliches Korsika im von Felszacken gekrönten Bavella-Massiv entdecken. Darüber hinaus begeistert die Südostküste von Korsika vor allem durch weiße Sandstränden und türkisblauem Meer.

Reiseangebote von Rhomberg

Sowohl St. Gallen-Altenrhein wie auch Figari sind zwei überschaubar kleine Flughäfen ohne Stau und Stress. Rhomberg Reisen bietet in Süd-Korsika Unterkünfte in komfortablen Ferienwohnungen und -häusern sowie gehobenen Hotels. Die Pauschalreisen zu Frühbucherkonditionen bis 31.12 2023 schließen Parkplatz am Flughafen, Flug, Mietwagen und Unterkunft ein. Buchungen sind bereits ab Ende Oktober möglich.

Nähere Informationen unter: www.rhomberg-reisen.com (red)