Ab 7. November 2023 gehen in sechs österreichischen Bundesländern die Lichter der FTI „Late Night“ Roadshow an, wenn der Reiseveranstalter seine News und Highlights für die kommende Saison präsentiert. Die Gäste können sich ab 18:30 Uhr auf interessante Partner, wertvolle Informationen, spannende Gespräche und kulinarische Köstlichkeiten freuen. Echtes Late Night Entertainment, musikalische Begleitung und eine Verlosung runden die Veranstaltung in tollen Locations der jeweiligen Städte zwischen Hohenems und Wien ab.

„Wir freuen uns sehr auf einen gemeinsamen Abend mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Reisebüros. Zusammen mit unseren Partnern werden wir für einen abwechslungsreichen Abend voll spannender Informationen und viel guter Laune sorgen", so Gürkan Taskiran, Head of District Sales & Key Account & CEE.

Termine und Locations:

Salzburg: Dienstag, 7.11.2023 - Flughafen Terminal 2

Hohenems: Mittwoch, 8.11.2023 - Otten Gravur

Innsbruck: Donnerstag, 9.11.2023 - Congresspark Igls

Donnerstag, 9.11.2023 - Wien: Montag, 13.11.2023 - Andaz Vienna Belvedere

Montag, 13.11.2023 - Graz: Dienstag, 14.11.2023 - Helmut List Halle,

Linz: Mittwoch, 15.11.2023 - voest Alpine Stahlwelt

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.ftigroup-service.at (red)