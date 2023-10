Europäische Reiseversicherung: Zwei neue Schulungen im Oktober

Herbstzeit ist Buchungszeit und damit auch der ideale Zeitpunkt, die MitarbeiterInnen in den Reisebüros mit Updates zu versorgen, neue KollegInnen einzuschulen und Wissen aufzufrischen. Die neuen Schulungen der Europäischen Reiseversicherung bieten den Teilnehmenden daher einen Einstieg in die Welt der Reiseversicherung. Sie erklären die Produkte im Detail, was im Schadenfall zu tun ist und wie man den Verkauf an KundInnen optimal gestalten kann.

Basis Schulung in Wien

Dieses Training richtet sich an NeueinsteigerInnen, Lehrlinge und MitarbeiterInnen in Reisebüros, die ihr Basiswissen rund um das Thema Reiseversicherung aufbauen oder auffrischen wollen. Darüber hinaus geben die langjährigen Experten der Europäischen Reiseversicherung, Robert Bunzl und Franz Tesar, wertvolle Verkaufstipps, die sich einfach umsetzen lassen und schnell in den Versicherungsverkäufen sichtbar werden.

Datum: Donnerstag, 19. Oktober 2023

Donnerstag, 19. Oktober 2023 Uhrzeit 9.00 - 15.30 Uhr (inkl. Mittagessen)

9.00 - 15.30 Uhr (inkl. Mittagessen) Ort: Europäische Reiseversicherung (1120 Wien, Kratochwjlestraße 4)

Europäische Reiseversicherung (1120 Wien, Kratochwjlestraße 4) Trainer: Robert Bunzl und Franz Tesar, Europäische Reiseversicherung

Anmeldung unter: franz.tesar@europaeische.at

Schulungstag mit Gruber Reisen & Groundline in Graz

Gemeinsam mit Gruber Reisen und Groundline veranstaltet die Europäische Reiseversicherung einen Schulungstag für interessierte PartnerInnen. Neben Informationen über neue Produkte und Dienstleistungen, ist auch genug Zeit zum Netzwerken - für Getränke und ein Mittagessen ist gesorgt.

Datum: Dienstag, 24. Oktober 2023

Dienstag, 24. Oktober 2023 Uhrzeit: 9.00 – 17.00 Uhr (inkl. Mittagessen)

9.00 – 17.00 Uhr (inkl. Mittagessen) Ort: JUFA Graz-Süd (8020 Graz, Herrgottwiesgasse 134)

JUFA Graz-Süd (8020 Graz, Herrgottwiesgasse 134) Trainer: Ruud Klerks, Europäische Reiseversicherung

Anmeldung unter: rudolf.klerks@europaeische.at

