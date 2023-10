LH-Group: J. Walter ist neuer Vertriebschef DACH

Der langjährige Lufthansa- und AUA-Manager Johannes Walter ist seit wenigen Tagen Vertriebschef für die Heimatmärkte der Airline-Gruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Walter tritt die Nachfolge von Jürgen Siebenrock an, der seit Mitte des Jahres als neuer „Head of Program Cultural Journey“ bei der Lufthansa-Gruppe tätig ist.

Walter begann 2002 seine Karriere bei Austrian Airlines. Es folgten Aufenthalte in Italien, Frankreich, Schweden und Österreich in führenden Positionen - zuletzt als Leiter Sales Home Markets. 2016 wechselte Walter zu Lufthansa und verantwortete als Head of Distribution Global Market Management den weltweiten, technologischen Aufbau der Distributionskanäle im B2B Sektor. In dieser Rolle trieb er die Einführung des NDC-Programms der Lufthansa Group voran. Zuletzt war Walter als Head of Channel Partners, Lufthansa Group Hub Airlines für den Ausbau der digitalen Airline-Retailing-Partnerschaften der Lufthansa-Fluglinien verantwortlich. (red)