Save the Date: Dertour Nachtsafari im Tiergarten Schönbrunn

Aufgrund der hohen Nachfrage im Frühling, gibt es schon bald eine Neuauflage dieser einmaligen Veranstaltung. So dürfen sich Agents bereits im November auf einen außergewöhnlichen Abend mit Abenteuercharakter freuen: "Wir garantieren Südafrika-Feeling und freuen uns auf dieses außergewöhnliche Erlebnis mit den Agents!", so Dertour in der Einladung.

Südafrika-Event im Tiergarten Schönbrunn

Bei einem gemütlichen und informativen come together im kaiserlichen Herzstück des Tiergartens - dem Kaiserpavillon, erhalten die TeilnehmerInnen zunächst spannende Insider-Tipps zum Reiseziel Südafrika und zur Airline Emirates. Im Anschluss dürfen sie sich dann auch schon selbst auf Safari durch den Tiergarten begeben: Bei einer geführten Nachtsafari wird gemeinsam durch das dunkle Reich schlafender und nachtaktiver Zootiere gewandert - unvergessliche Momente sind garantiert!

Datum: 28. November 2023

28. November 2023 Uhrzeit: ab 18:30 Uhr

ab 18:30 Uhr Veranstaltungsort: Tiergarten Schönbrunn (Wichtig: Eingang Wirtschaftshof, Maxingstraße 13b, 1130 Wien)

Anmeldung: Achtung - Die Veranstaltung findet mit begrenzter Teilnehmer-Zahl statt. Anmeldungen sind über Come Closer möglich.

Bei weiteren Fragen können sich Interessierte an vertrieb@dertour.at wenden. (red)