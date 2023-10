Corendon Airlines: Haustieraktion zum Welttierschutztag

Passagiere können am 4. und 5. Oktober 2023 ihre Katzen und Hunde kostenlos mit an Bord nehmen. Die übliche Gebühr von 50 bis 85 EUR entfällt in dieser Zeit, weil am 4. Oktober 2023 der internationale Welttierschutztag gefeiert wird. Alles Wissenswerte zu dieser Aktion hat Corendon Airlines hier zusammengefasst: www.corendonairlines.com/de/entdecken/aktionen/frohlicher-welttierschutztag

Katzen & Hunden auf Reisen

Mit in die Kabine dürfen nur Hunde und Katzen, maximal sind vier Tiere pro Flug erlaubt. Außerdem gelten die üblichen EU-weiten Regelungen beim Transport von Haustieren, wie zum Beispiel Impfungen und weitere Bescheinigungen. Eine ausführliche Übersicht zu den Vorschriften und erforderlichen Dokumenten unter: www.corendonairlines.com/de/freigepack/haustierbeforderung (red)