ECTAA: Einladung zum Lettland-Webinar

Die ECTAA hat im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung mit dem lettischen Tourismusverband (LIAA) ihr 126. halbjährliches Treffen in diesem Jahr in Riga veranstaltet. Im Anschluss zu diesem Treffen organisieren ECTAA und LIAA zwei Webinare über das Reiseziel Lettland, das erste für den deutschsprachigen Markt am 4. Oktober 2023, das zweite für den englischsprachigen Markt am 18. Oktober 2023.

Details zum Webinar in deutscher Sprache:

Datum: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Uhrzeit: ab 10:00 Uhr

ab 10:00 Uhr Anmeldung: Link zum Zoom-Webinar HIER

Referentinnen:

Anita Priedite, Projektleiterin von LIAA (Investitions- und Entwicklungsagentur von Lettland)

Laura Efeja, Leiterin des Büros für Tourismusinformation von LIVE RIGA

Eva Ciekurze, Mitglied des Verwaltungsrats von Liepaja- Die Kulturhauptstadt Europas 2027

Inese Pala, Vertreterin des Landestourismusverbandes

