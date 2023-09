Oceania Cruises: Neue exotische Kreuzfahrten für 2025

Von August bis Oktober 2025 starten die sieben Kreuzfahrten von Tahiti oder Honolulu aus und dauern zwischen zehn und 18 Tagen. Dabei lassen die Kreuzfahrten viel Zeit für Entdeckungen, Abenteuer und Entspannung in diesen atemberaubenden Regionen der Welt: von den blauen Lagunen von Bora Bora über die schwarzen Sandstrände von Tahiti und farbenfrohen Korallenriffe von Raiatea bis hin zu den hoch aufragenden Berge im grünen Dschungel von Nuku Hiva.

Zusätzlich zu den sieben neuen Abfahrten an Bord der Regatta bietet Oceania Cruises in den Jahren 2024 und 2025 dutzende weitere abwechslungsreiche Routen im Südpazifik sowie in Australien und Neuseeland an.

Reise-Highlights in Französisch-Polynesien

Bora Bora in Französisch-Polynesien ist eine der meist fotografierten Inseln und wird von zwei Gipfeln dominiert – dem Mount Otemanu und dem Mount Pahia. Bei einem Landausflug haben Gäste beispielsweise die Möglichkeit eine geführte Geländewagentour über die Insel zu unternehmen oder Haie und Stachelrochen bequem von einem Glasbodenboot aus zu beobachten.

Papeete, die Hauptstadt von Französisch-Polynesien, bietet eine reiche Inselkultur, die Passagiere beispielsweise bei einem Rundgang durch die farbenfrohe und kreative Straßenkunst erkunden können.

Reise-Highlights auf Hawaii

Hilo liegt an der Ostküste von Big Island und ist bekannt für seine üppige Vegetation. Bei einem Landausflug können Reisende beispielsweise erleben wie das "Wiedererwachen von Pele", der hawaiianischen Göttin des Feuers und der Vulkane im Jahr 2018 die Landschaft im Hawaii Volcanoes National Park verändert hat. Abenteuerlustige haben die Wahl zwischen Ausflügen mit einem Hubschrauber zum Kilauea-Vulkan oder einer Seilrutsche durch eine Flussschlucht.

Kailua-Kona auf Hawaii bietet eine entspannte Atmosphäre und unzählige Möglichkeiten etwas zu unternehmen: durch einen Nationalpark streifen, im Meer schwimmen oder schnorcheln oder Golf spielen. Kaffeeliebhaber besuchen die Mountain Thunder Coffee Plantation, wo sie mehr über die verschiedenen Bohnen und Röstungen erfahren und einige Kaffeesorten probieren.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)