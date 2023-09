Silversea Cruises: Summer 2025 Voyage Collection ab sofort buchbar

Zwischen März und November 2025 bieten die 12 Luxusschiffe von Silversea 206 neue Reisen zu 409 Zielen in 60 Ländern an, darunter 24 Erstanläufe. Hier ein knackiger Überblick über einige Highlights der Saison:

Zwei neue Grand Voyages: Die 54-tägige Grand Mediterranean der Silver Spirit und die 83-tägige Grand North Atlantic and Northern Europe der Silver Shadow

Die 54-tägige Grand Mediterranean der Silver Spirit und die 83-tägige Grand North Atlantic and Northern Europe der Silver Shadow Erweitertes Angebot im Mittelmeer mit 84 Reisen auf sechs Schiffen, darunter auch Silverseas neuestes Schiff, die Silver Ray, die mit bereichernden kulinarischen S.A.L.T.-Erlebnissen aufwartet

mit 84 Reisen auf sechs Schiffen, darunter auch Silverseas neuestes Schiff, die Silver Ray, die mit bereichernden kulinarischen S.A.L.T.-Erlebnissen aufwartet Verbesserte Reiserouten auf den Galápagos-Inseln: 26 Reisen an Bord der Silver Origin, einschließlich neuer Ziele wie Bahia Bowditch und Isla Lobos

26 Reisen an Bord der Silver Origin, einschließlich neuer Ziele wie Bahia Bowditch und Isla Lobos 14 Reisen in die Arktis und nach Grönland, darunter die erste Nordwestpassage-Durchquerung der Silver Endeavour – eine 23-tägige Expedition, die am 24. August 2025 beginnt

Darüber hinaus bietet die Kollektion sechs Reisen in die entlegene australische Kimberley-Region, 36 Reisen in Alaska, 26 Fahrten in Nordeuropa und vieles mehr.

Nähere Infos zu alle Reiserouten für den Sommer 2025 unter: www.silversea.com (red)