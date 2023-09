Lernidee nimmt MS Serenissima ins Programm

Die Fahrten führen Lernidee und die MS Serenissima ab Jänner 2025 ins östliche Mittelmeer, den Orient und den Indischen Ozean. Für die darauffolgende Wintersaison sind Routen im Atlantik, der Karibik und an den Küsten Mittelamerikas geplant. Das Schiff ist eines der kleinsten Kreuzfahrtschiffe der Branche und somit wie gemacht für außergewöhnliche Seereisen. Darüber hinaus kann den maximal 98 Passagiere so eine besonders "intime und persönliche Atmosphäre" abseits der gängigen Kreuzfahrterfahrung, geboten werden. Ein weiteres Argument: auf der MS Serenissima gibt es ausschließlich Außenkabinen.

Lernidee Erlebnisreisen: Leinen los Serenissima

Die Geschichte des Schiffes ist ein kleines Highlight für sich. Vor 60 Jahren war es als Harald Jarl auf der berühmten norwegischen Postschiffroute im Einsatz, in seinem zweiten Leben fuhr es unter dem Namen MS Andrea in arktischen und antarktischen Gewässern. Im Jahr 2013 wurde das Schiff auf den heutigen Namen getauft und bis 2019 fortlaufend umfassend renoviert. Für Lernidee-Produktentwickler Mehdi Langanke wurde mit dem Projekt ein Traum wahr: „Es ist ein großes Privileg und bereitet meinem Touristikerherz unendliche Freude, die Routen- und Programmplanung vollständig in der Hand zu haben – noch dazu wenn das Schiff für unsere besonderen Anforderungen wie gemacht ist und sich wie ein Lernidee-Club zu Wasser anfühlt!“

Lernidee wird die MS Serenissima in der Wintersaison 2024/25 als Exklusiv-Charter mit folgenden neun Touren im Programm haben:

Auf der Maritimen Seidenstraße zu den Perlen des Orients (13 Tage/8 Tage Kreuzfahrt: Israel · Ägypten · Jordanien)

Auf der Weihrauchstraße entlang der Küste Saudi-Arabiens (16 Tage/10 Tage Kreuzfahrt: Jordanien · Ägypten · Saudi-Arabien)

Auf den Spuren von Sindbad dem Seefahrer (13 Tage/10 Tage Kreuzfahrt: Oman · Vereinigte Arabische Emirate)

Lernidee-Charter rund um Indien und Sri Lanka (15 Tage/12 Tage Kreuzfahrt: Indien · Sri Lanka · Malediven)

Von Paradies zu Paradies (15 Tage/10 Tage Kreuzfahrt: Malediven · Seychellen)

Rund um Madagaskar (18 Tage/14 Tage Kreuzfahrt: Madagaskar · Seychellen · Mauritius)

Abenteuer an Ostafrikas schönsten Küsten (18 Tage/14 Tage Kreuzfahrt: Mauritius · Madagaskar · Mosambik · Tansania)

Maritime Seidenstraße zwischen Orient und Okzident (14 Tage/10 Tage Kreuzfahrt: Jordanien · Ägypten · Griechenland)

Geheimnisse der Adria (10 Tage/8 Tage Kreuzfahrt: Griechenland · Albanien · Montenegro · Kroatien)

Stets enthalten sind bei allen Reise-Arrangements Hotelübernachtungen vor bzw. nach der Schiffsreise, An- und Abreise ab/bis Deutschland sowie ein vollständiges Ausflugsprogramm. Reise-Arrangements ohne Flüge werden ebenfalls angeboten. Die Einstiegspreise liegen bei 5.120 EUR (10-tägige Reise von Griechenland nach Kroatien) bis 10.500 EUR (18 Tage Mauritius, Madagaskar, Mosambik, Tansania).

Für die Wintersaison 2025/26 plant Lernidee Einsätze im Atlantik, der Karibik und Mittelamerika und beabsichtigt, die Routenplanung im 1. Quartal 2024 vorzustellen.

Weitere Informationen und Buchung: www.lernidee.de/serenissima (red)