Studiosus bietet neue Online-Destinationsschulungen

In allen vier Online-Ausgaben für die Saison 2024 mit dabei: jede Menge interessanter Infos rund um Produkte und Reiseziele von Studiosus und Marco Polo. Außerdem ein Mix aus Fakten, spannenden Reportagen und praktischen Tipps für den Counter - unterhaltsam verpackt und sehr hilfreich. Und wie immer gewinnt man bei der Studiosus-Fernschulung gleich doppelt, denn durch die Teilnahme erhöhen Reisebüros nicht nur ihre Beratungskompetenz, mit etwas Glück winken beim begleitenden Quiz auch tolle Preise.

1. Ausgabe führt nach Ägypten

Wie sieht es hinter den Kulissen des neuen Grand Egyptian Museum aus? Warum steht eine riesige Steinsäule aus Luxor jetzt in Paris? Welche Angebote haben Studiosus und Marco Polo für das kommende Jahr aufgelegt? All das und noch einiges mehr erfahren die TeilnehmerInnen der erste Ausgabe, die am 19. Oktober 2023 online nach Ägypten führen wird.

Die weiteren Ausgaben erscheinen im Jänner, März und Juni 2024 und widmen sich ebenfalls einem Land, einer Region oder einem besonderen Schwerpunktthema. Pro Ausgabe sollten circa zwei Stunden Bearbeitungszeit einkalkuliert werden, die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen unter: www.studiosus.com (red)