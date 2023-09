Die AIDAnova nimmt ab November im wöchentlichen Wechsel Kurs auf Westeuropas Metropolen sowie Norwegen und Dänemark und bietet Gästen dabei bis zum 24. Februar 2024 eine große Auswahl an besonderen "Lichtermeer"-Momenten. Denn im Rahmen der speziellen Kreuzfahrten dreht sich in der Wintersaison 2023/24 vier Monate lang an Bord von AIDAnova alles um glanzvolle Lichtshows, stimmungsvolle Inszenierungen und winterliche Attraktionen.

Start in die Wintersaison

Zum Auftakt der „Lichtermeer“-Event-Reisen wird Wincent Weiss am 11. November 2023 im Theatrium von AIDAnova für Gänsehautmomente sorgen. Während der anschließenden Reise dürfen sich Gäste dann bereits auf eine vorweihnachtliche Stimmung an Bord freuen. Denn Leuchtdekorationen und Lasershows verwandeln das gesamte Schiff in ein funkelndes Lichterspektakel. So wird beispielsweise der Beach Club in ein Meer aus Lichtern getaucht und schwimmende Leuchtobjekte setzen die Außenpools in Szene. Seilbahngondeln, kuschelig dekorierte Cabanas, Winterhütten mit Glühwein, Punsch und kleine Köstlichkeiten runden das Vorweihnachtsprogramm ab.

AIDA Special „Lichtermeer“ 2023/24

Im Rahmen des AIDA Specials „Lichtermeer“ werden auch für die Wintermonate Dezember 2023 bis Februar 2024 weitere Event-Reisen aufgelegt. Im Dezember 2023 stehen die „Festtage voller Glanz“ im Vordergrund. Hier wird sich alles rund um eine funkelnde Adventszeit mit der ganzen Familie sowie um Weihnachtsspecials drehen. Der Jänner 2024 steht im Zeichen von „Let it glow“: Detox und Entspannung sind die Zauberwörter für einen glänzenden Start ins neue Jahr. Romantisch wird es im Februar 2024, passend zum Valentinstag: Ob Winterferien mit den Kids oder romantische Auszeit zu zweit, an Bord von AIDAnova genießen Gäste ein Meer aus Lichtern und Erlebnisvielfalt pur.

Mehr zu den weiteren AIDA Specials „Lichtermeer“ unter: aida.de/lichtermeer (red)