Ungarns kulinarische Highlights im Herbst

Die ungarische Küche zeichnet sich sowohl durch Tradition als auch durch Innovation sowie durch kreative Ideen und Lösungen aus, die von einem jahrhundertealten Erbe inspiriert sind. In den letzten Jahren erlebt Ungarn dabei eine regelrechte gastronomische Revolution und kann seit September 2023 sogar stolz auf sieben Restaurants mit einem Michelin-Stern und zwei Restaurants mit zwei Michelin-Sternen verweisen - wobei sieben dieser neun mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Lokale in Budapest liegen. Neben den Michelin-Sternen ist Ungarn stolz darauf, dass über 60 Restaurants im international renommierten Michelin-Führer aufgeführt sind.

Gastro-Festivals & Veranstaltungen

Kein Wunder also, dass die meisten BesucherInnen die ungarische Küche unter den Top 3 der Attraktionen des Landes nennen. Und während die Hauptstadt mit fantastischen Restaurants aufwarten kann, punktet jede Region mit ihren eigenen köstlichen Spezialitäten und aufregenden gastronomischen Veranstaltungen, die es besonders im Herbst zu entdecken gilt.

Hier einige Highlights im Herbst 2023:

Balaton Wine & Gourmet Festival (21. bis 24. September 2023):

Als Teil der Veranstaltungsreihe Veszprém-Balaton 2023 - Kulturhauptstadt Europas wirft dieses Festival ein Schlaglicht auf das kulinarische Erbe der Balaton Region. Auf dem Programm stehen etwa kulinarische Spezialitäten aus Frankreich und Argentinien sowie Angebote von über 50 lokalen Restaurants und Weingütern. Die TeilnehmerInnen können Aktivitäten, kostenlose Verkostungen, professionelle Workshops und sogar exklusive Abendessen mit Sterneköchen in der bezaubernden Umgebung des Veszprém-Tals genießen. Ort: Veszprém, Ungarn. Weitere Infos HIER

Tage der Weinlese in Tokaj-Hegyalja (6. bis 8. Oktober 2023): Diese historische Veranstaltung, die seit über 90 Jahren stattfindet, ist eine Hommage an den Tokajer Wein, der einen besonderen Platz in der kulturellen Identität Ungarns einnimmt. Das Festivalthema "Weißer Wein, bunte Kultur" spiegelt die vielfältigen Gemeinschaftswerte der Weltkulturerbestätte in der Tokajer Region wider. Die TeilnehmerInnen erwarten drei Tage voller Weinverkostungen und kultureller Festivitäten. Ort: Tokaj, Ungarn. Weitere Infos HIER

Erntedankfest (7. Oktober 2023): Bei dieser traditionellen Veranstaltung im malerischen Dorf Hollókő wird das Pressen der Trauben vorgeführt, frischer Traubenmost zur Verkostung angeboten und fesselnde traditionelle Bühnenauftritte geboten. Ort: Hollókő, Ungarn. Mehr Infos über Hollókő HIER

Villányer Rotweinfestival (6. bis 8. Oktober 2023): Villány, die ungarische Stadt des Weins, ist Gastgeber dieses dreitägigen Festes, bei dem die berühmten Weine der Stadt gefeiert werden. Das Fest erstreckt sich von den Weinkellern bis zum Hauptplatz von Villány und bietet den BesucherInnen die Möglichkeit, musikalische Darbietungen, traditionelle Vorführungen und einen lebhaften Ernteumzug zu genießen. Natürlich können auch die besten Weine der Region verkostet werden. Standort: Villány, Ungarn. Weitere Infos HIER

Etyek-Picknick (14. bis 15. Oktober 2023): Etyek bietet in jedem Monat des Jahres ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis. Neben der fantastischen Atmosphäre in unvergesslicher Gemeinschaft bietet die Veranstaltung Weinverkostungen, Gaumenfreuden, anspruchsvolle Volksmusik und eine breite Palette von Aktivitäten. Ort: Etyek, Ungarn. Weitere Infos HIER

Csaba-Wurstfestival (19. bis 22. Oktober 2023): Békéscsaba, bekannt für seine reiche Tradition in der Schweinezucht und -verarbeitung, ist Gastgeber dieser beliebten gastronomischen Veranstaltung. Im Mittelpunkt steht die weltberühmte ungarische Wurst Csabai, die in der Europäischen Union als geografische Herkunftsbezeichnung geschützt ist. Ort: Békéscsaba, Ungarn. Weitere Infos HIER

St. Martinsfeier in Bogács (11. bis 12. November 2023): In Anlehnung an die Traditionen des St. Martinsfestes bietet Bogács eine reizvolle Präsentation neuer Weine und Gänsegerichte. Lokale Restaurants und Kellereien beteiligen sich mit einem breiten Angebot an Speisen und Getränken, um den letzten Tag vor Beginn der Adventsfastenzeit zu feiern. Festliche Traditionen werden wiederbelebt und garantieren ein unvergessliches Erlebnis für alle. Ort: Bogács, Ungarn. Weitere Infos HIER (red)