Sunny Cars & Restplatzbörse-Infoabend auf der Alten Donau

Ein Sunny Cars-Infoabend der besonderen Art fand kürzlich in Wien für die Restplatzbörse-MitarbeiterInnen statt: So wurden gemeinsam die Segel auf der Alten Donau für eine entspannte Bootsfahrt gesetzt. Bei Antipasti und Eis plauderten die TeilnehmerInnen dann in lockerer Atmosphäre über die Neuigkeiten bei Sunny Cars. Die Sonnenuntergangsstimmung begleitet von einem Glas Wein sorgte für den perfekten Ausklang.

Informative Bootstour auf der Alten Donau

"Unsere Infoabende sind immer kreativ gestaltet, damit es nie langweilig wird. Dieses Mal wollten wir unsere KollegInnen in der Hochsaison etwas entschleunigen und gemeinsam das fantastische Wetter genießen", erklärt Roman Kresz, Vertriebsleiter der Restplatzbörse. "Diese Bootsfahrt unterstreicht die enge Partnerschaft zwischen Sunny Cars und der Restplatzbörse und zeigt, dass auch in der Reisebranche der Spaß nicht zu kurz kommt." (red)