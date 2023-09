Dertour Regional in Velden, Zell am See & Wels

So wurden dieses Jahr zahlreiche, interessierte ReisebürmitarbeiterInnen zu einem gemütlichen und informativen Abendessen in den drei ausgewählten Städten Velden, Zell am See und Wels empfangen.

Nach einem kurzen Update aus der DER Touristik Welt durch Hannelore Wallinger und Christian Harrer (Key Accounts Dertour Austria & Rewe Austria Touristik), gab es allerhand Wissenswertes und besondere Insidertipps von den Partnern Florian Liebl, A-Rosa Flussschiff GmbH, Oliver Greifenstein, Atmosphere Hotels & Resorts & Colours of OBLU Maldives sowie Marie-Christine von Strachwitz, Austrian Airlines, welche einen Freiflug innerhalb Europas zur Verlosung mit im Gepäck hatte. Franziska Butzko, Hard Rock Hotel Tenerife, musste krankheitsbedingt leider absagen, als Trostpflaster gab es allerdings pro Abend jeweils einen tollen Übernachtungsgutschein im Hard Rock Hotel Tenerife zu gewinnen.

In den Städten Zell am See und Wels informierte zusätzlich Janine Kranz (Marketing & Sales, Flughafen Salzburg) über den Flugplan für den Winter 2023/24 sowie des Sommers 2024 des Salzburger Flughafens.

In gemütlicher Atmosphäre netzwerken

Das Konzept Dertour Regional wurde vor bereits 9 Jahren eingeführt, um auch abseits der großen Städte, in welchen unzählige Veranstaltungen geboten werden, für ReisebürokollegInnen präsent zu sein. So hatten auch in dieses Jahr wieder zahlreiche, interessierte Agents in den Bundesländern Gelegenheit an gemütlichen und informativen Events teilzunehmen. Positives Feedback gibt es dafür beispielsweise von der Teilnehmerin Brigitte Polzer, Springer Reisen St. Veit: „Danke für die gelungene Veranstaltung und die vielen Infos, die wir im Verkaufsgespräch gut nützen können. Das Essen, die Getränke, die Gespräche waren sehr gut – wir hatten einen tollen Abend und freuen uns schon auf ein nächstes Mal!“, resümierte sie. (red