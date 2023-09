Der neue Erlebnisraum "pioniere und freigeister" soll zukünftig für ein bewusstes Einsteigen in das Bergerlebnis sorgen. Die erste Phase des Projekts steht dabei kurz vor Abschluss - Schautafeln, Skulpturen, das „Infinity-Gate“, die „Welcome-Terrasse“, die „Sigmunds“ (10 Couch-Elemente sind der berühmten Couch von Sigmund Freud gewidmet) und weitere Elemente wurden bereits installiert.

Verbindung von Erlebnissen & Infos

Das neue Projekt wurde gestern, am 3. September 2023, im Rahmen des Rax-Kindertages gemeinsam mit der Bergrettung Reichenau vorgestellt. Das Konzept stammt dabei von Martina Berger (Agentur Nägel mit Köpfen) und Fritz Gillinger (Texter). Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts, freute sich über die Enthüllung und erklärte: „Der Erlebnisraum Rax inszeniert den Berg mit einem roten Faden. In diesem Fall handelt es sich um ein rotes Seil, das die Pioniere und Freigeister in den Vordergrund rückt. Bei den Erlebnispunkten handelt es sich um eine gelungene Verbindung von Erlebnissen und Informationen. Für die Kinder entwickeln wir zudem einen Spielepass, der ein großes Abenteuer verspricht.“

140-Skulptur der Bergrettung Reichenau

Enthüllt wurde bereits die neue 140-Skulptur, die die Bedeutung und Geschichte der Bergrettung hervorhebt. „Rund um die überdimensionale alpine Notrufnummer 140 erfahren Gäste mehr über unsere Einrichtung und Entstehung. Die Ortsstelle Reichenau zählt zu den traditionsreichsten Bergrettungsortsstellen Österreichs. Wir freuen uns sehr, dass wir das Sicherheitsthema den Gästen hier auf der Rax auf spielerische Art und Weise vermitteln dürfen“, sagt Dr. Matthias Cernusca, Landesleiter der Bergrettung Niederösterreich-Wien.

Zukünftige Elemente, die in den nächsten Jahren installiert werden sollen, sollen sich ebenfalls um das Thema Bergrettung drehen.

Anreise & weitere Infos

Das Ausflugsziel ist von Wien aus in rund einer Stunde öffentlich erreichbar. Der RUF-Bus - ein in der Region erfolgreich etablierter Wander- und Kultur-Shuttle-Service - ist für Urlaubsgäste kostenlos.

Mehr Informationen zur Raxalpe / Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com (red)