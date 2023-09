AIDA startet Superseptember 2023 für Vertriebspartner

Zusätzlich zu einer Fülle an Wochengewinne, wie beispielsweise AIDA Bambus Mountainbike, AIDA Strandkorb, Teamevent-Gutscheine, Deko-Elemente und EXPI Club Punkte fürs Reisebüro, werden insgesamt 48 Balkonkabinen zur Doppelbelegung verlost.

Für 1 bis 3 Buchungen können Reisebüros mit etwas Glück eine Reise ab/bis Hamburg mit der AIDAnova ab 25. November 2023 gewinnen. Ab 4 Buchungen lock dann sogar eine Reise in den Orient mit der AIDAprima ab 8. Dezember 2023 inkl. Flug ab/bis Düsseldorf. Darüber hinaus werden täglich 10 AIDA Reiseführer vom Dumont-Verlag verlost.

Darüber hinaus wird die Aktion mit attraktiven Angeboten für den Winter 2023/24 aus dem Tarif AIDA Pauschal begleitet.

Details zum Verkaufswettbewerb

Mit jeder Neubuchung nehmen alle teilnehmenden Agenturen automatisch an der Verlosung der Gewinne teil. Bei Buchung der im EXPInet ausgeschriebenen Aktionsabfahrten zählt die Buchung doppelt. Außerdem sind Agents mit jeder Buchung der Weltreise 2024/25 automatisch im Lostopf für die höchsten Gewinnstufe dabei.

Gewertet werden alle AIDA Einzelplatz-Neubuchungen im Buchungszeitraum 01.09. – 02.10.2023 zum AIDA PREMIUM und AIDA PREMIUM ALL INCLUSIVE Tarif, AIDA VARIO und AIDA VARIO ALL INCLUSIVE Tarif sowie AIDA PAUSCHAL Tarif für alle Abfahrten im Reisezeitraum 01.09.2023 – 30.04.2024 (ausgenommen Gruppen-, Charter- sowie seetours-Tarif).

AIDA Webinare im Sptember:

Innerhalb des Superseptembers bietet AIDA Cruises wöchentlich passende Trainings in Form von AIDA Webseminaren an. Für die Teilnahme erhalten EXPIclub Mitglieder im Aktionszeitraum 100 EXPIclub Punkte on top für ihr Punktekonto.

Weitere Infos & Anmeldung zum Superseptember über das EXPInet unter: www.expinet.de (red)