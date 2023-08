Eurobike: Radreisen für Weinliebhaber

Besser lässt sich Kultur und Weingenuss kaum kombinieren. Auf einer Rundreise ab/bis Neustadt an der Weinstraße tauchen Radelnde anhand gewaltige Kaiserdome in Speyer, Worms und Mainz tief in die Geschichte ein und erleben, warum Heidelberg, Rüdesheim und Alzey so berühmt sind. Die Radstrecken führen am Rhein entlang und durch weitläufige Weinberge. In Rüdesheim kann man mit der Seilbahn über die Rebenwelt hinweg schweben und in Alzey in einem Weinhotel übernachten und einem Sommelier Fragen zum Thema Rebensaft stellen.

Winzertour am Rhein, 9 Tage, Anreise samstags vom 15.04. bis 07.10.2023, ab 1.079 EUR

Südsteiermark – Sternfahrt im Reben- und Vulkanland

Die südliche Steiermark bezaubert mit herrlichen Thermen, beeindruckender Kultur, lieblicher Landschaft und fantastischen Weinen. Dreh- und Angelpunkt der Sternfahrt ist ein gastliches 3-Sterne-Hotel in Mureck. FeinschmeckerInnen werden die exzellente Küche zu schätzen wissen. Ausflüge führen nach Bad Radkersburg, zur Weinverkostung nach Gamlitz, nach Graz, Straden und ins Nachbarland Slowenien.

Geheimtipp Südsteiermark, 7 Tage, Anreise täglich vom 08.04. bis 07.10.2023, ab 759 EUR

Provence– Charmante Dörfer, malerische Landschaften

Provenzalische Ortschaften mit verwinkelten Gassen. Betörende Düfte auf lebendigen Wochenmärkten. Felsen, die im Licht der untergehenden Sonne zu glühen scheinen. Und Weinberge, die im Herbst golden leuchten. Diese Sternfahrt zeigt den Südosten Frankreichs in den schönsten Farben und begeistert WeinfreundInnen mit edlen Tropfen. Die RadfahrerInnen wohnen in Gargas, im Hotel Mas De La Tour, einem Haus aus dem 12. Jahrhundert mit großem Park, Außenpool und Jazzbar. Tages-Ausflüge führen durch den Colorado Provencal, zur L’Isle-sur-la-Sorgue, auf den Luberon, durch den Naturpark Luberon, nach Roussillon und Gordes.

Provence Sternfahrt, 7 Tage, Anreise sonntags vom 18.06. bis 24.09.2023, ab 639 EUR

Piemont Rundfahrt – Im Garten Eden Italiens

Trüffel, Schokolade, raffinierte Gerichte – das Piemont ist ein Paradies für Feinschmecker. Und jedes Gericht wird abgerundet mit fantastischen Weinen, die in der lieblichen Landschaft wachsen. Die Namen der Etappenziele während der Rundreise ab/bis Turin wecken bei jedem Weinkenner Vorfreude: Pinerolo, Saluzzo, Bra, Barolo (!), Alba, Asti … Neben den Weinbergen sorgen unterschiedlichste Sehenswürdigkeiten für eine rundum gelungene Radreise. Etwa der Jagdpalast von Stupinigi, die Schlösser von Manta, Costigliole, Guarene und Cisterna sowie die archäologischen Ausgrabungen von Benevagienna.