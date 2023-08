Salzburger Ferienregion „JO“ erfolgreich unterwegs

„Die Sommersaison neigt sich zwar langsam dem Ende zu, doch die Begeisterung für die touristische Weiterentwicklung unserer Region ist ungebrochen. Aktuell liegen wir im Zeitraum von Jänner bis Juli bei einer Nächtigungssteigerung von rund 8% gegenüber dem schon sehr erfolgreichen Jahr 2022. Besonders die Monate Juni und Juli stechen hervor, da sie sind die besten seit Beginn unserer Aufzeichnungen sind. Ausgesprochen gut entwickelt hat sich im Hotelsektor der 3-Sterne-Bereich. Auch die bäuerlichen Betriebe sind momentan die Gewinner der Saison“, sagt Hannes Rieser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes St. Johann in Salzburg.

Ebenfalls gut angenommen wurden die 16 „JO“ Family-Partnerbetriebe. Die erfreuliche touristische Entwicklung in der Region spiegle auch die Zutrittszahlen bei der Liechtensteinklamm wider: In den Monaten Mai, Juni und Juli würde die Region mit einem Plus von 12% auch deutlich über dem Vorjahr liegen. Auch der August schaue sehr vielversprechend aus. Wenn die Sehenswürdigkeiten gut besucht seien, müssen demnach auch die Beherbergungsbetriebe gut ausgelastet sein, so Rieser.

„JO“ Salzburg – eine Saison der Zufriedenheit

Für die restliche Sommersaison werde den Gästen noch einiges geboten. Von einem Berg voller Geister, über beeindruckende Wasserfälle und kilometerlange Wander- und Radrouten, einer Adventure Minigolfanlage, bis hin zum abwechslungsreichen Ferienprogramm für die jüngsten Gäste. Auffallend sei: Die unter der Marke „JO Salzburg“ auftretende Region ziehe bereits zahlreiche Stammgäste an und beweise einmal mehr, dass der Trend zum Urlaub im eigenen Land ungebrochen anhält, so die Region in einer Pressemitteilung zur vorläufigen Sommerbilanz. (red)