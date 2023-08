Viel Neues im Biker-Paradies Trentino

Das Gravel Bike, der Mix aus Rennrad und Crossbike, ist bestens für die Berge und Täler des Trentino geeignet. So stehen für Gravel Biker in Val di Sole gleich sechs neue Routen zur Verfügung. Die unterschiedlichen Touren bieten schöne Aussichten auf die Brenta-Dolomiten oder die Adamello-Presanella-Gruppe und führen durch grüne Täler sowie zu erfrischenden Seen wie dem Pian Palù-See.

Neu im Val di Sole sind zudem Inklusions-Rad-Projekte für Menschen mit Behinderungen. Letzteren stehen Routen auf Wegen und Forststraßen zur Verfügung, die für Tandem- und Handbikes zugänglich sind. Auch gibt es Schulungen für MTB-FührerInnen, die sie für die Begleitung von Menschen mit Behinderungen qualifizieren.

Alpe Cimbra: Neuer Bikepark in Serrada

Die Folga Ride-Routen sind hauptsächlich Flow-Strecken, die aus einer Höhe von 1.600 Metern zum Rollen nahezu einladen. Den Anfang und den Schluss teilen sich beide Strecken Folga Bolic und Folga Line, doch dazwischen zeigen sie unterschiedlichen Charakter und sind sehr abwechslungsreich, wobei der Folga Bolic die anspruchsvollere Variante ist. Für die Kleinen von zwei bis sechs Jahren gibt es einen Mini-Bikepark mit Laufband, um ihnen den Aufstieg zu erleichtern.

Paganella Bikepark wieder eröffnet

Auf zahlreiche Verbesserungen dürfen sich BesucherInnen des Paganella Bike Park freuen. Vor kurzem wurde er mit 80 Kilometern Singletrails und sieben Flowtrails wieder eröffnet. Nun kommen eine neue Strecke in der Molveno-Zone und zwei weitere Trails auf der Paganella hinzu. Für den Nachwuchs gibt es seit dem 10. Juni wöchentliche Camps.

San Martino di Castrozza. Zwei Bike Parks, zwei Lifte, ein Ticket

Bereits Anfang Juni wurden der Colbricon Bike Park und die San Martino Bike Arena zur großen Freude der Downhill Fans eröffnet. Mit dem San Martino Gravity Pass, einem einzigen Ticket, haben sie die Möglichkeiten einen ganzen Tag lang Abfahrten durch Wälder und über hochgelegene Almen zu genießen. Der Pass ermöglicht den Zugang zu beiden Bikeparks zu einem ermäßigten Preis.

Fassatal: Der Genuss-Klassiker Sellaronda Bike Day

Beim Sella Ronda Bike Day am 16. September ruht von 8.30 bis 15 Uhr der Autoverkehr auf den Straßen rund um das Sellamassiv. Dann gehören die berühmten Pässe den RadfahrerInnen. Ein echtes Zweirad-Happening, bei dem die TeilnehmerInnen eine 53 Kilometer lange Strecke mit einem Höhenunterschied von 1.637 Metern bewältigen, die zwischen den Tälern von Fassa, Gardena, Badia und Livinallongo und über die Pässe Sella, Pordoi, Gardena und Campolongo verläuft. (red)