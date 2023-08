Florida freut sich über Rekordbesuch

Kürzlich gab Visit Florida für die ersten beiden Quartale des Jahres die stärksten internationalen Besucherzahlen bekannt, die Florida seit 2019 erlebt hat. Nach neuen Schätzungen haben internationale BesucherInnen ihre Reisen nach Florida drastisch erhöht. Das Kalenderjahr 2023 (Q1 + Q2) verzeichnete einen massiven Anstieg der Besuche aus Übersee (+21,8%) und Kanada (+81,1%) im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Florida begrüßte zwischen April und Juni 2023 insgesamt 33,1 Mio. Besucher, davon 1,9 Mio. Besucher aus Übersee und 846.000 Besucher aus Kanada. Aber auch bei der Gesamtzahl an Gästeankünften bricht der Sunshine State im ersten Halbjahr mit bisher 70,8 Mio. BesucherInnen alle Rekorde.

Mehr Gäste als New York

„Visit Florida hat sich ganz auf den Aufbau unserer wichtigsten internationalen Märkte konzentriert und dafür gesorgt, dass internationale Besucher nach Florida zurückkehren, und diese Arbeit hat sich ausgezahlt“, so Dana Young, Präsidentin und CEO von Visit Florida. „Während andere Bundesstaaten endlich ihre Türen für inländische Besucher geöffnet haben und für mehr Wettbewerb sorgen, ist Florida bei internationalen Besuchern wieder führend. Florida hat den größten Anteil an internationalen Besuchern vor New York und Kalifornien und wir führen die Nation bei der Erholung der Ankünfte aus Übersee im Vergleich zu 2019 an.“ (red)