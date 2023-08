Celebrity Cruises: Neues Karibik-Programm für 2024/25

Das neue Karibik-Programm bietet eine breite Palette an Erlebnissen, von erholsamen Kurztrips über einwöchige Kreuzfahrten bis hin zu zehntägigen Touren. Gäste können sich auf tropische Ziele wie Belize, Bimini, Grand Cayman und San Juan sowie noch mehr Besuche auf Perfect Day at CocoCay freuen.

Passend dazu wird die Kreuzfahrtlinie drei Häfen in Florida ansteuern: Erstmals Port Canaveral in Zentralflorida, Port Tampa Bay im Westen und Port Everglades (Fort Lauderdale) im Süden Floridas.

„Wir freuen uns sehr, dieses neue Programm vorzustellen. Es bietet unseren Gästen noch mehr Möglichkeiten, die Naturschönheiten der Karibik zu erleben, die durch unsere auf den Gast zugeschnittenen Erlebnisse an Bord noch verstärkt werden“, sagt Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises.

Karibik-Programm für 2024/25

Celebrity Cruises kommt nach Port Canaveral

Zum ersten Mal überhaupt wird Celebrity Cruises vom 21. November 2024 bis 19. April 2025 von Port Canaveral nahe Orlando ablegen. Die zumeist achttägigen Kreuzfahrten mit der Celebrity Equinox führen auf die Bahamas, nach Belize, Grand Cayman, Mexiko, San Juan und St. Maarten. Insgesamt werden 20 Kreuzfahrten angeboten.

Celebrity Apex und Celebrity Summit: Mehr Abfahrten in Port Everglades

Im Rahmen des neuen Karibik-Programms wird Celebrity Cruises das Angebot von Port Everglades (Fort Lauderdale) erweitern und mehr Möglichkeiten bieten, auf zwei preisgekrönten Schiffen in See zu stechen: der Celebrity Apex und der Celebrity Summit.

Die Celebrity Summit bietet vom 25. Februar bis 10. April 2025 fünf neue Reiserouten (sechs bis zehn Tage) durch die westliche und östliche Karibik an.

Darüber hinaus hat Celebrity Cruises zwischen dem 23. Oktober 2024 und 8. März 2025 fünf neue Routen auf der Celebrity Apex im Angebot. Die sieben- und achttägigen Kreuzfahrten führen zu Zielen wie St. Maarten, San Juan, Grand Cayman und Mexiko. Einige Strecken beinhalten auch den Perfect Day at CocoCay.

Kreuzfahrt-Angebot ab Port Tampa Bay erweitert

Celebrity Cruises hat das Karibik-Programm auch ab Port Tampa Bay überarbeitet. Gäste haben nun noch häufiger die Möglichkeit, auf sieben- und achttägigen Kreuzfahrten an Bord der Celebrity Constellation in See zu stechen. Das neue Programm beinhaltet vier neue Reiserouten und insgesamt 14 Kreuzfahrten für die Saison vom 2. Jänner bis 6. April 2025. Gäste können sich auf Belize, Honduras, Key West, Mexiko und New Orleans freuen und dabei auch den Mardi Gras besuchen.

Alle neuen Karibik-Routen sind ab dem 22. August buchbar.

Weitere Informationen unter www.celebritycruises.de (red)