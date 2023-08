Mit den erstmalig stattfindenden Agentevent auf der Donau haben ReiseberaterInnen schon bald Gelegenheit alles rund um das Thema Kreuzfahrten sowie die Neuigkeiten und Besonderheiten der jeweiligen Reederei zu erfahren. Mit dabei sind neben GTA Touristik: Mein Schiff - TUI Cruises, AIDA Cruises, Oceania Cruises, Norwegian Cruise Line, Star Clippers und Costa Kreuzfahrten.

Nach all den Informationen, die die TeilnehmerInnen an Bord der MS Nestroy erwarten, dürfen sie sich dann zum Abschluss des Tages über eine große Party mit DJ in der Panorama Lounge freuen.

Austrian Cruise Days 2023

Datum: Dienstag, 7.11. - Mittwoch, 8.11. 2023

Programm:

ab 8:00 Uhr Einschiffung in Wien Nussdorf

10:00 Uhr LEINEN Los - Richtung Bratislava

11:00 - 19:00 Uhr Workshops inkl. Mittagessen und Kaffeepause

ca. 20:00 Uhr Abendessen im Restaurant

ab 22:00 Uhr Party mit DJ in der Panorama Lounge; Mitternachtssnack

ab 7:00 Uhr Frühstück und Ausschiffung (späteste Ausschiffung 09:30 Uhr)

Teilnahmegebühr: 49 EUR p.P. (EZ Kabine auf Anfrage nach Verfügbarkeit und gegen Aufzahlung)

Inklusivleistungen: Mini-Kreuzfahrt mit Nächtigung (Zweibett-Kabine), Vollpension (Mittagessen, Kaffeepause, Abendessen, Mitternachtssnack, Frühstück), Getränkepaket, Party mit DJ, 1 Tag Workshop mit Partnerreedereien an Bord

Anmeldung: bis Freitag, 29. September 2023 HIER

Wichtige Info dazu: Die automatische Bestätigung der Anmeldung ist noch KEINE fixe Anmeldebestätigung. Diese erhalten die TeilnehmerInnen zusammen mit dem Detailprogramm nach Anmeldeschluss in einer gesonderten E-Mail. (red)