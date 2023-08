ÖVT lädt zur Herbsttagung 2023 ein

Der 40. Herbstkongress des ÖVT findet von 27. bis 30. Oktober 2023 in der Türkei statt. Anmeldung sind ab sofort bis spätestens 25. August möglich.

Der Österreichische Verein für Touristik lädt heuer wieder zur Herbsttagung in die Türkei ein. In Zusammenarbeit mit Bentour wohnen die TeilnehmerInnen im 5-Sterne Korumar Ephesus Beach Spa & Resort in Kusadasi auf Ultra-All inclusive-Basis. Darüber hinaus wird ihnen ein umfangreiches Programm im touristischen Gebiet im Raum Kusadasi geboten.

Anmeldungen sind ab sofort bis spätestens 25. August 2023 möglich.

Weitere Infos & Details zum Programm finden Interessierte in der Datei anbei. (red)