Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 31/32

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

LGBTQ-Parade in Amsterdam:

In der niederländischen Hauptstadt Amsterdam findet am morgigen Samstag, den 05.08., die jährliche Gay Pride Parade statt. Im Hinblick auf die Veranstaltung sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Unabhängigkeitstag in Burkina Faso:

Außerdem wird morgen in Burkina Faso der Unabhängigkeitstag begangen. 1960 erlangte der Binnenstaat in Westafrika seine Unabhängigkeit von Frankreich. Aufgrund möglicher Proteste ist landesweit mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Lokale Verkehrseinschränkungen und gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

Unabhängigkeitstag in Bolivien:

Am Sonntag, den 06.08., wird auch in Bolivien der Unabhängigkeitstag gefeiert. Aufgrund der ohnehin angespannten politischen Lage im Land verschärfen die Behörden anlässlich des Termins die Sicherheitsvorkehrungen. Gewaltsame Auseinandersetzungen und lokale Einschränkungen im Verkehr sind möglich.

Streik des Flughafen Bodenpersonals in Portugal:

In Portugal haben Aktivisten das Bodenpersonal an sämtlichen Flughäfen des Landes für Samstag und Sonntag zu einem Streik aufgerufen. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Reisende sind angehalten, sich vor Abflug rechtzeitig über die Lage vor Ort informieren.

Busstreik in Mumbai:

In der indischen Millionenmetropole Mumbai haben die Busfahrer ihre Arbeit bis auf weiteres niedergelegt. Es wird erwartet, dass der Streik auch in den kommenden Tagen fortgeführt wird. Aufgrund dessen ist mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen, auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es zu Verzögerungen kommen.

Anhaltende Proteste in Israel:

Israel kommt nicht zur Ruhe: Nach wie vor kommt es in dem Land im Nahen Osten immer wieder zu teils gewaltsamen Protesten gegen die höchst umstrittene Justizreform. Erst vergangenen Mittwoch gingen Tausende von Menschen im Zuge eines Protestmarschs in der Metropole Tel Aviv auf die Straße. Auch in den kommenden Tagen sind Demonstrationen möglich, eine baldige Entspannung der Lage ist derzeit nicht abzusehen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)