Scottsdale: Neue Wanderwege durch die Wüste

Nun gibt es durch fünf neue Wanderwege noch mehr Auswahl für NaturliebhaberInnen – passend zu den kommenden Herbstmonaten, wenn es in Arizona wieder etwas kühler wird. Die Wege sind alle gut ausgeschildert, inklusive Karten an strategisch wichtigen Punkten. Die weitläufige, bergige Wüstenlandschaft lädt jedoch dazu ein, sich für ein paar Stunden komplett vom Alltag zu entfernen.

Latigo-Sidewinder Loop

Der Latigo-Sidewinder Loop ist ein 4,3 Kilometer langer Einsteiger-Wanderweg. Man startet auf dem Latigo Trail, der sich durch die offene Wüste schlängelt, bevor man schließlich auf den Sidewinder Trail abbiegt, der die Wanderer zu einem niedrigen, von Felsbrocken gekrönten Bergrücken führt. Hier trifft man auf das Prunkstück der Wanderung, einen spektakulären Crested Saguaro (Kaktus). Im Anschluss geht es über die Rückseite der Felsen hinauf zum Sidewinder Overlook, von wo aus man eine schöne Aussicht über die McDowell Sonoran Preserve genießt. Über den Latigo Trail kehrt man anschließend zum Pima Dynamite Trailhead zurück.

Camino Campana Interpretive Trail

Die Lehrpfade der McDowell Sonoran Preserve vereinen wunderschöne Landschaften mit zahlreichen interessanten Informationen. Der Camino Campana Trail schlängelt sich durch das Wüstengrasland am Fuße des Fraesfield Mountains und umfasst 13 Haltepunkte entlang des Weges. Der knapp eine Meile lange, barrierefreie Weg ist nach Kathryn „Sam" Campana benannt, einer ehemaligen Bürgermeisterin von Scottsdale und Verfechterin von Umweltfragen, die maßgeblich an der Einrichtung des Naturschutzgebietes beteiligt war. Der breite, glatte und mit zersetztem Granit befestigte Weg beginnt am Fraesfield Trailhead und kann von jedermann befahren werden, auch von Rollstuhlfahrern und Familien mit Kinderwagen. Auf dem Weg erfährt man mehr über die Pflanzen, die Tierwelt und die Geologie der umliegenden Sonora-Wüste.

Axle Grease Trail

Vom Pima Dynamite Trailhead aus führt dieser Wanderweg in den Norden. Zu Beginn ist der Wanderweg kurvig und führt durch beeindruckende Saguaro-. Der Axle Grease Trail ist etwas über 7 Kilometer lang und verläuft am Rande des Naturschutzgebietes. Er kreuzt zudem zahlreiche weitere Wanderwege, sodass WanderfreundInnen eine ganz individuelle Route planen können. Beliebt ist beispielsweise eine Kombination mit dem Rock Tank Trail, der durch grobe Felsbrocken führt.

Basalt Ridge Overlook

Der Basalt Ridge Overlook Trail ist hervorragend, wenn man nach einem leichten Aufstieg einen malerischen Ausblick genießen möchte. Diesen kann man sowohl vom Pima Dynamite Trailhead gut erwandern, oder aber von der nahegelegenen Brown’s Ranch aus. Von dort aus startet man auf dem Upper Ranch Trail und biegt nach etwas mehr als zwei Kilometern auf den Basalt Ridge Trail ab. Ab da ist es nur ein kurzes Stück bis zu einer Abzweigung, über die man den schönsten Punkt des Bergrückens erreicht, den Basalt Ridge Overlook. Von hier aus genießt man einen weiten Blick auf die umliegenden Berge.

Scorpion Point

Ein etwas anspruchsvollerer Weg führt zum Scorpion Point, dem Herzstück des Pima Dynamite Trailheads. Es gibt zwei Möglichkeiten diesen zu erreichen, zum einen direkt vom Pima Dynamite Trailhead aus, zum anderen aber vom Brown’s Ranch Trailhead aus. Hier startet man auf dem Latigo Trail und wechselt anschließend über den Hackamore Trail auf den Tarantula Trail. Dieser schlängelt sich durch verschiedene Felsbrocken und an Felsformationen vorbei. Die Wege sind zwar eng miteinander verflochten, die Abzweigungen sind jedoch deutlich markiert. Auf den Pfaden, die sich dann schließlich durch den Scorpion Point schlängeln, erwarten Wanderbegeisterte wunderschöne Panorama-Ausblicke. Wenn man denselben Weg am Ende wieder zurückgeht, legt man insgesamt 8,5 Kilometer zurück. (red)